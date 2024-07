Przepis na te kulki mocy dostałam od dietetyka. To śniadanie jest lepsze od owsianki

To pożywne śniadanie nie wymaga wiele pracy. Przepis na kulki mocy jest prosty. Podszykowuję je wieczorem i wsadzam do lodówki. Rano wyciągam i serwuje rodzinie. To świetny zastrzyk energii na początek dnia.

Kulki mocy to doskonały pomysł nie tylko na śniadanie. Bez trudu możesz je spakować i zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię i zjeść w przerwie między obowiązkami. Są pożywniejsze niż tradycyjne kanapki i znacznie zdrowsze od różnego rodzaju gotowców sprzedawanych w sklepach. Dostarczają organizmowi wielu wartości odżywczych. Świetnie sprawdzą się również jako przekąska po treningu czy intensywnym wysiłku fizycznym. Jak zrobić kulki mocy? Kulki mocy zrobisz bez większego wysiłku z kilku łatwo dostępnych produktów. Ich podstawą są płatki owsiane. Wystarczy połączyć je z masłem orzechowym, miodem, siemieniem lnianym i pokrojonymi drobno owocami. Potem z powstałej masy trzeba już tylko uformować kulki i schłodzić je w lodówce. Dzięki temu poszczególne składniki mogą się lepiej ze sobą „związać”. Przepis: Owsiane kulki mocy To idealna propozycja na śniadanie, lunch lub przekąskę. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 10 min. Liczba porcji 10 Składniki 3 szklanki górskich płatków owsianych

0,5 szklanki płynnego miodu

4 łyżki masła orzechowego

2 łyżeczki siemienia lnianego

10 wiśni lub innych owoców Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUsuń pestki z wiśni i pokrój je na mniejsze kawałki. Robienie masy i formowanie kulekPołącz w misce wszystkie składniki i z powstałej masy uformuj kulki. Jeśli masa jest zbyt sypka, dodaj nieco więcej miodu lub masła orzechowego. Wskazówka: Do zrobienia kulek mocy możesz wykorzystać zarówno świeże, jak i suszone owoce. Co możesz dodać do owsianych kulek mocy? Kulki mocy możesz przygotować z różnych ulubionych składników. Nie musisz ograniczać się wyłącznie do jednego zestawu produktów. Stwórz różne kompozycje smaków i sprawdź, które z nich najbardziej trafia w twoje gusta. Możesz wymieszać płatki owsiane z: wiórkami kokosowymi, nasionami chia, sezamem, pestkami słonecznika, posiekanymi orzechami, rodzynkami i rozmaitymi owocami, na przykład morelami, jagodami, truskawkami, borówkami amerykańskimi. Tak naprawdę wszystko zależy od twoich potrzeb i upodobań. Kulki mocy a odchudzanie Po kulki mocy możesz również sięgać podczas odchudzania. Świetnie zastąpią batony, ciastka oraz inne niezdrowe przekąski pełne pustych kalorii. Jednocześnie dostarczą organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Warto zwrócić szczególną uwagę na błonnik. To włókno pokarmowe, które usprawnia pracę przewodu pokarmowego. Przedłuża uczucie sytości po posiłku i zapobiega podjadaniu. W dodatku przyspiesza przemianę materii. Dlatego pomaga łatwiej uporać się z nadprogramowymi kilogramami. Czytaj też:

Gdy chcę schudnąć, sięgam to ten pyszny koktajl. Nie czuję głodu przez długi czas, a waga leci w dółCzytaj też:

Tę owsiankę zajada nawet moja mama, która ma problem z poziomem cukru. Przepis jest dziecinnie prosty