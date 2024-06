Gdy chcę schudnąć, sięgam to ten pyszny koktajl. Nie czuję głodu przez długi czas, a waga leci w dół

Uwielbiam koktajle. Latem, gdy na targowisku znaleźć można wiele świeżych warzyw i owoców, ich przygotowanie jest naprawdę proste. Komponując te proste posiłki, stawiam na różnorodność – wtedy najłatwiej dostarczyć sobie różnych witamin i minerałów.

Taki posiłek na diecie odchudzającej to strzał w dziesiątkę. Można wypić rano, zabrać do pracy lub sięgnąć po niego na kilka godzin przed snem. Wystarczy, że poza ulubionymi warzywami i owocami dodamy jeden produkt.

Co wrzucić do koktajlu, by był sycący?

Posiłki w płynie nie kojarzą się z jedzeniem, które zapewnia sytość na dłuższy czas. Wystarczy jednak, że poza warzywami i owocami dodamy źródło błonnika np. otręby pszenne, a charakter naszego miksu od razu się zmieni.

W przepisie, do którego często powracam, skupiam się właśnie na tym składników. Jego ogromną zaletą jest niska cena. Z punktu widzenia producentów mąki otręby są bowiem odpadem, który szczęśliwie nadaje się do spożycia, a więc i sprzedaży. Wiedza o ich pochodzeniu może jednak nie zachęcać do korzystania.

Dotychczas sama nie zwracałam na nie uwagi, a mają sporo cennych właściwości. Najważniejszym do wymienia jest przywołany wcześniej błonnik pokarmowy, który odpowiada za przedłużenie uczucia sytości. Poza tym znajdziemy tam też m.in. sporą ilość magnezu, żelaza, cynk czy potasu.

Jak zrobić pyszny koktajl z otrębami?

Smakołyk, podobnie jak inne kompozycje owocowo-warzywne, przygotowałam poprzez zmiksowanie składników. Jeśli nie było to konieczne, nie obierałam produktu, żeby zachować jak najwięcej witamin. Dla części z was zaskoczeniem może być kiwi, ale z powodzeniem można je jeść ze skórką i po zmiksowaniu wcale nie będzie przeszkadzała. Natka pietruszki i ogórek też przyjemnie wkomponują się w nasz koktajl, dodając mu nieco orzeźwiających nut.

Przepis: Zielony koktajl z otrębami Orzeźwiające, sycące i pełne smaku zdrowe śniadanie Kategoria Napój Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 garści świeżych liści szpinaku

2 kiwi

1 banan

½ zielonego ogórka

10 listków natki pietruszki

2 łyżki otrębów pszennych

pół szklanki wody

pół szklanki soku jabłkowego Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNatkę pietruszki i szpinak opłucz. Kiwi wyszoruj pod ciepłą wodą, pokrój na kawałki. Banan obierz, zgrubnie potnij. Ogórka umyj i przekrój na mniejsze kawałki. Wykonanie zielonego koktajlu z otrębamiWszystkie owoce i warzywa wrzuć do pojemnika blendera. Wsyp otręby. Wlej wodę i sok jabłkowy. Zmiksuj na dość gładką masę.

Jak podać dietetyczny koktajl?

Jeśli chcemy podnieść wartość odżywczą mieszanki, warto podczas jego picia przegryźć pestki słonecznika lub dyni. To dodatkowe źródła białka roślinnego białka, które sprawią, że poczujemy przyjemne wypełnienie.

Możemy też sięgnąć po kefir czy maślankę i dodać je zamiast soku jabłkowego. Wtedy jednak trzeba będzie dostosować ilość wody, by dietetyczny koktajl nie był zbyt gęsty.

Czytaj też:

Ten koktajl à la piña colada zastępuje mi śniadanie. Syci na długo i świetnie smakujeCzytaj też:

Ten napój hamuje apetyt i działa jak miotełka na jelita. Piję go zamiast herbatek odchudzających