Tę owsiankę zajada nawet moja mama, która ma problem z poziomem cukru. Przepis jest dziecinnie prosty

Prosta owsianka bez cukru z przepisu mojej mamy smakuje obłędnie. Nie sądziłam, że posiłki dla diabetyków mogą być tak przyjemne i ciekawe. Odkąd mam wyjawiła mi niektóre tajniki swojej diety, zdarza mi się korzystać z jej przepisów. Tak było również w przypadku śniadaniowej owsianki.

Diabetycy mogą jeść owsiankę

Dieta osób cierpiących na cukrzycę pełna jest ograniczeń. Niewskazane w niej są wszystkie pokarmy, które mogą przyczynić się do gwałtownego wzrostu poziomu cukru takie jak słodycze, białe pieczywo czy produkty wysoko przetworzone. Jednocześnie konieczne jest regularne spożywanie posiłków.

Jak więc zadbać o poczucie sytości, by nie podjadać? Rano można sięgnąć po owsiankę. Odpowiednie modyfikacje sprawią, że świetnie spełni swoją funkcję. To ulubione śniadanie mojej mamy i ostatnio poznałam na nie przepis.

Jak zrobić owsiankę dla diabetyka?

Owsianka mojej mamy jest lekka i przyjemna, bo robi się ją tylko na wodzie. W mojej diecie sięganie po mleko jest wykluczone — ze względu na nietolerancję laktozy. Mama natomiast unika tego nabiału ze względu na fakt, że wspomniany alergen to z punktu widzenia chemii i żywienia również cukier. W diecie cukrzyka co prawda nabiał do 2% tłuszczu można czasem spożyć, ale mam woli nie ryzykować.

Jako dodatki w przepisie pojawiają się tanie polskie owoce, czyli jabłka, a także smaczne orzechy włoskie. To połączenie składników przyjemnie podkreśli usprawniający gospodarkę węglowodanową cynamon. Wykonanie też jest proste, choć trzeba je zacząć dzień wcześniej, od namoczenia płatków owsianych. Nie jest to jednak żaden problem.

Przepis: Owsianka dla diabetyka Prosta i smaczna owsianka bez cukru o niskim indeksie glikemicznym. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 8 godz. Liczba porcji 2 Składniki 60 g płatków owsianych górskich

200 ml wody

1/3 łyżeczki cynamonu

1 niewielkie jabłko

3 sztuki orzechów włoskich

1/4 łyżeczki soli Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówPłatki owsiane zalej zimną wodą. Odstaw na noc, by zmiękły. Jabłko umyj, usuń gniazdo nasiennie i pokrój w kostkę. Orzechy rozdrobnij. Przygotowanie owsianki dla diabetykaMiękkie płatki owsiane wymieszaj z cynamonem i solą. Na wierzchu ułóż kawałki jabłka. Posyp orzechami.

Ważne wskazówki dotyczące owsianki dla cukrzyków

Diabetycy nie powinni owsianki rozgotować – takie płatki mają wyższy indeks glikemiczny (IG). Z tego względu lepszym od gotowania jest namaczanie produktu. Najlepiej więc postawić na tzw. Nocną owsiankę. Po namoczeniu płatki owsiane będą mięciutkie, a dla zdrowia nadal bezpieczne. Lepiej ich tylko nie podgrzewać — całe działanie pójdzie na marne.

Cukrzycy nie powinni też jeść pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym. Niewskazane będzie zatem sięganie po popularny dodatek do owsianki w postaci suszonych owoców. Nawet osoby zdrowe powinny z rozwagą spożywać ten produkt. Producenci bardzo często dodają do niego dwutlenek siarki, który ma na celu wydłużenie trwałości wyrobu. W większych ilościach nie jest on wcale obojętny dla naszego zdrowia. U niektórych osób też wystąpić reakcja uczuleniowa, czy objawiająca się wymiotami lub bólem głowy nietolerancja.

