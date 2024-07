Ten napój smakuje lepiej niż niejedna kawa, a powstaje z odpadków. Pobudza i usprawnia trawienie

Cascara to napar przyrządzany ze skórek nasion kawowca, które są poddawane suszeniu. Napar nie przypomina jednak w smaku „małej czarnej”. Wiele osób twierdzi, że jest znacznie lepszy. Łączy bowiem w sobie mnóstwo różnych nut smakowych. Można w nim wyczuć rozmaite owoce, na przykład wiśnię, śliwkę, jabłka, morele oraz czerwone porzeczki. W smaku jest więc bardziej podobny do napoju wieloowocowego niż kawy. Jednocześnie zachowuje jej cenne właściwości. Dodaje energii, pobudza i usprawnia trawienie. A to dopiero początek długiej listy zalet, jakimi może pochwalić się cascara.

Jak parzyć cascarę?

Przygotowanie cascary nie wymaga żadnego specjalnego sprzętu. Wystarczy zaopatrzyć się w zwykły zaparzacz do herbaty. Jeśli nie masz go pod ręką, nic straconego. Zalej suszone skórki kawowca gorącą wodą, a potem przecedź gotowy napój przez sitko. Jedną porcję suszu możesz przyrządzać dwukrotnie. Napar nie straci przez to swoich właściwości. Będzie mieć jedynie mniej intensywny smak. Jeśli chcesz możesz dodać do cascary ulubione przyprawy, na przykład cynamon, kardamon, goździki czy imbir.

Przepis: Cascara To świetna alternatywa dla tradycyjnej kawy czy herbaty. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 8 min. Liczba porcji 1 Składniki 5 g cascary

200 ml wody Sposób przygotowania Parzenie cascarySusz umieść w zaparzaczu i zalej go wodą o temperaturze 90-95 stopni. Podawanie cascaryNapój możesz podawać z kardamonem, cynamonem lub innymi przyprawami. Dobrze sprawdzi się również plasterek pomarańczy.

Rada: Cascarę możesz kupić w sklepach internetowych sprzedających kawę, herbatę i zdrową żywność. Kosztuje zwykle od 20 do 50 złotych za opakowania 100-200 gramów.

Wskazówka: Cascarę możesz również przygotować w wersji „na zimno”. Wystarczy, że zalejesz susz wodą i schłodzisz napój w lodówce. By wzmocnić efekt orzeźwienia, dodaj do niego kostki lodu bezpośrednio przed podaniem.

Jakie właściwości ma cascara?

Cascara dodaje energii i wspomaga pracę układu pokarmowego. Usprawnia perystaltykę jelit. Wzmaga wydzielanie soków trawiennych. Przyspiesza spalanie kalorii i oczyszczanie toksyn z organizmu. Napój zawiera antyoksydanty, które niwelują szkodliwy wpływ wolnych rodników. Zmniejszają stany zapalne i wzmacniają układ odpornościowy. Redukują też ryzyko zachorowania na miażdżycę, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze, zawał serca oraz wiele innych schorzeń.

