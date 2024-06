Tajska herbata orzeźwia i podkręca metabolizm. Zobacz, jak zrobić ją w domu

Tajska herbata cieszy się dużą popularnością w krajach azjatyckich. Można ją kupić na straganach i ulicznych stoiskach. Sprzedawcy prześcigają się w różnych sztuczkach, dążąc do przyciągnięcia uwagi klientów. Jedni stają na głowie, drudzy tańczą, a jeszcze inni wykonują rozmaite akrobacje. Chcą w ten sposób zyskać przewagę nad konkurencją. Nie trzeba jednak wyjeżdżać do Tajlandii, by cieszyć się smakiem tamtejszej herbaty. Możecie przygotować napój w domu. Podpowiemy wam jak to zrobić.

Jak zrobić tajską herbatę?

Przepis na tajską herbatę jest prosty i nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. W oryginalnej recepturze wykorzystuje się herbatę typu ceylon, ale możecie śmiało sięgnąć również po inne gatunki. Ważne, By był to produkt dobrej jakości.

Przepis: Tajska herbata Napój doskonale orzeźwia i gasi pragnienie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tajska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1,5 łyżki czarnej herbaty

0,5 l wrzątku

100 ml mleka skondensowanego

1 łyżka cukru

2 gwiazdki anyżu

kilka ziaren kardamonu Sposób przygotowania Przygotowanie napojuZaparzcie herbatę. Powinna być mocna i aromatyczna. Przecedźcie napój, a przy przestygnie dodajcie do niego mleko, mleczko kokosowe, cukier i przyprawy. Podawanie napojuDo szklanki wrzućcie kilka kostek lodu. Wlejcie przygotowany napój. Na wierz połóżcie mleczko kokosowe lub kostkę lodu (opcjonalnie).

Wskazówka: Możecie śmiało modyfikować wskazany przepis zarówno jeśli chodzi o rodzaj użytych składników, jak i poszczególne proporcje. Wszystko zależy od waszych upodobań i preferencji smakowych.

Jakie właściwości ma tajska herbata?

Tajska herbata ma wiele cennych właściwości. Nie tylko orzeźwia i gasi pragnienie, ale wpływa też pozytywnie na przemianę materii. Usprawnia perystaltykę jelit, dzięki czemu może wspomóc proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Przyprawy takie jak anyż czy kardamon przyspieszają metabolizm i spalanie tłuszczu. Wykazują też silne działanie antyoksydacyjne. Niwelują stany zapalne. Zwalczają grzyby, bakterie i wspierają organizm w walce z infekcjami. Wzmacniają odporność. Dodatkowo spowalniają procesy starzenia.

