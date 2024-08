Ten chłodnik to ulubiona zupa Anny Lewandowskiej. Trenerka dodaje do niego niecodzienny składnik

Anna Lewandowska to znana trenerka i żona piłkarza Roberta Lewandowskiego. Od lat propaguje aktywny tryb życia i pokazuje, jak w bezpieczny sposób zrzucić nadprogramowe kilogramy. Prowadzi warsztaty i obozy dla osób, które chcą pozbyć się nadwagi i zadbać o swoją sylwetkę. Ma też własnego bloga. Chętnie publikuje na nim nie tylko różne porady dotyczące odżywiania, ale też przepisy na rozmaite potrawy. Często odbiegają one od klasycznych, znanych wszystkim receptur. Nie inaczej jest w przypadku chłodnika.

Jak zrobić chłodnik z przepisu Anny Lewandowskiej?

Anna Lewandowska lubi eksperymentować w kuchni. Nie byłaby więc sobą, gdyby nie dokonała pewnych modyfikacji w klasycznym przepisie na chłodnik. Trenerka łączy ogórka z cukinią. Proponuje też, by zamienić zwykły jogurt na kokosowy. To opcja idealna dla osób z nietolerancją laktozy, a także wegan, którzy rezygnują z jedzenia produktów odzwierzęcych. Do tej kategorii zalicza się nie tylko mięso, ale również miód, ryby, jajka i nabiał, czyli mleko i artykuły spożywcze pochodzenia mlecznego. Chodzi między innymi o kefiry, jogurty czy maślanki.

Przepis: Chłodnik Anny Lewandowskiej Ta zupa orzeźwia i zaskakuje smakiem. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 0,75 zielonego ogórka

0,5 cukinii

sól morska

1 ząbek czosnku

0,75 szklanki jogurtu kokosowego

pieprz

2 łyżeczki posiekanego koperku Sposób przygotowania Szykowanie warzywUmyj i zetrzyj warzywa na tarce o grubych oczkach. Możesz też drobno je pokroić. Posól je i odstaw na 5 minut. Po tym czasie odcedź cukinię i ogórka z nadmiaru wody. Łączenie składnikówPrzeciśnij czosnek przez praskę. Dodaj go do warzyw razem z jogurtem. Dopraw całość pieprzem i wymieszaj. Na koniec posyp zupę koperkiem.

Wskazówka: Zupa najlepiej smakuje po schłodzeniu. Zanim trafi na stół, powinna spędzić trochę czasu w lodówce (minimum 2-3 godziny).

Rada: Możesz za jednym razem przygotować większe ilości chłodnika i przechować je w lodówce (nawet do 3 dni).

Dlaczego warto jeść chłodnik?

Chłodnik nie tylko świetnie smakuje i orzeźwia w upalne dni. Pozwala też na nawodnienie organizmu. Poza tym dostarcza wielu cennych składników odżywczych, między innymi białka błonnika. Te związki przedłużają uczucie sytości po posiłku i usprawniają pracę przewodu pokarmowego. Przyspieszają perystaltykę jelit i ułatwiają trawienie. Tym samym wspomagają spalanie kalorii i odchudzanie.

Zupę możesz śmiało zabrać ze sobą na piknik lub wypad za miasto. Wystarczy, że schowasz go na godzinę do zamrażarki. Dzięki temu na dłużej zachowa odpowiednią temperaturę, nawet jeśli nie będzie trzymany w specjalnym termosie czy lodówce turystycznej.

