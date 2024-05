Ta zupa to mój przepis na szybki obiad w upalne dni. Zrobisz ją z prostych składników

Chłodniki można przygotować na bazie różnych warzyw. Wielu zwolenników ma zupa z botwinki, czyli młodych buraczków wraz z liśćmi. W moim domu zdecydowanym faworytem jest natomiast gazpacho. Tradycyjny przepis na ten przysmak wywodzi się z Andaluzji. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by przygotować go w polskich warunkach. Robi się go bardzo prosto z kilku składników.

Jak zrobić gazpacho?

Tak naprawdę wystarczy pokroić składniki, zmiksować je w blenderze, a na koniec doprawić całość wedle uznania i schłodzić zupę w lodówce. Niektórzy dodają do niej również kostki lodu, by wzmocnić efekt orzeźwienia. Nie jest to jednak najlepszy patent. Jego zastosowanie sprawia bowiem, że gazpacho staje się bardziej wodniste i smak traci na intensywności. Pamiętajcie, że ilość składników podana w przepisie ma charakter orientacyjny. Możecie eksperymentować z proporcjami i dostosować je do swoich indywidualnych upodobań.

Przepis: Gazpacho To zupa idealna na upalne dni. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kg dojrzałych pomidorów

1 czerwona papryka

2 zielone ogórki

pół malej cebuli

1 ząbek czosnku

4 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki octu winnego

2 łyżki soku z cytryny

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówSparzcie pomidory wrzątkiem, a gdy lekko przestygną, usuńcie z nich skórkę. Wydrążcie i pokrójcie paprykę. Obierzcie i pokrój ogórki oraz cebulę. Możecie pozostawić trochę składników do dekoracji. Robienie gazpachoWszystkie składniki wrzućcie do blendera i zmiksujcie na gładką masę. Następnie wstawcie całość do lodówki na minimum 2 godziny. Podawanie gazpachoSchłodzoną zupę doprawcie solą i pieprzem. Dodajcie też do niej oliwę, ocet i sok z cytryny. Wymieszajcie całość. Chłodnik możecie przelać do małych szklanek i udekorować wedle uznania.

Rada: Chłodnik z pomidorów najlepiej doprawić bezpośrednio przed podaniem. Jeśli wyszedł zbyt gęsty możecie dodać do niego trochę zimnej wody.

Z czym podawać chłodnik z pomidorów?

Gotowy chłodnik możecie przelać do niewielkich miseczek lub małych szklanek i udekorować wedle uznania, na przykład posiekaną czerwoną cebulą i kawałkami zielonego ogórka. Dobrze sprawdzą się również listki bazylii lub świeżej mięty. Jeśli chcecie możecie zrobić grzanki, pokroić je na mniejsze kawałki i posypać nimi gazpacho. Dobrym pomysłem jest również udekorowanie zupy prażonymi migdałami, fetą albo mozzarellą. Wszystko zależy od waszych preferencji tego, co akurat macie pod ręką. Jeśli nie zjecie całego chłodnika od razu, przechowajcie go w lodówce (maksymalnie 3-4 dni). Warto wcześniej zabezpieczyć miskę z zupą folią spożywczą, by nie przeniknęły do niej zapachy innych produktów spożywczych trzymanych w lodówce.

