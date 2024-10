Kiedyś Polacy pili go regularnie i mieli zdrowe jelita. Mam przepis na ten dziecinie prosty napój

Tą „magiczną” miksturą jest zakwas z buraków. Dziś niewiele osób o nim pamięta, a kiedyś święcił triumfy w polskich domach. Zajmował obowiązkową pozycję w spiżarni. Sięgano po niego, by wzmocnić odporność i pozbyć się wielu nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak na przykład zaparcia czy wzdęcia. Napój zawiera bakterie probiotyczne, które wspierają pracę jelit. Regulują ich pracę i hamują namnażanie się szkodliwych drobnoustrojów, uszkadzających narządy. Wzmacniają też układ odpornościowy.

Zakwas buraczany jest również źródłem antyoksydantów. Związki te odpowiadają za neutralizowanie wolnych rodników, spowalnianie procesów starzenia i niwelowanie stanów zapalnych. Działają ochronnie na ściany naczyń krwionośnych. Obniżają stężenie „złego cholesterolu” chronią przed wieloma różnymi chorobami, na przykład miażdżycą, nadciśnieniem, udarem mózgu czy zawałem serca. Warto podkreślić, że napój ma w swoim składzie również betalainy, które wspierają funkcjonowanie wątroby i usprawniają oczyszczanie organizmu z toksyn. Zakwas z buraków bywa również wykorzystywany w profilaktyce anemii ze względu na dużą zawartość żelaza.

Jak zrobić zakwas buraczany?

Przygotowanie napoju jest proste. Wystarczy pokroić buraki i wrzucić je do słoika razem z kilkoma ząbkami czosnku i przyprawami. Zakwas może być już gotowy do picia po pięciu lub siedmiu dniach. Niekiedy jednak proces fermentacji może się wydłużyć do trzech tygodni.

1 kg buraków

2 ząbki czosnku

3 liście laurowe

3-4 ziarna ziela angielskiego

woda

sól (łyżka ns litr wody) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, obierz i pokrój buraki na kawałki. Pokrój czosnek na plasterki. Zagotuj wodę i wymieszaj z solą, a następnie ostudź. Łączenie składnikówUłóż składniki w dużym naczyniu i zalej wodą, tak by przykryła wszystkie składniki. Przykryj naczynie ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na minimum 5-7 dni. Przechowywanie zakwasuPrzelej powstały napój przez sito do osobnego naczynia.

Wskazówka: Gotowy zakwas należy przechowywać w lodówce, w szczelnie zamykanym naczyniu. Napój najlepiej spożyć w 3-4 dni od momentu otwarcia.

Jak pić zakwas z buraków?

Warto zacząć od mniejszych dawek (około 100 mililitrów dziennie) i stopniowo ją zwiększać, nawet do 200 mililitrów dziennie w przypadku osób dorosłych. Można również rozcieńczyć zakwas wodą i popijać go przez cały dzień. Warto po niego sięgać zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.

