Kawa z przepisu Anny Lewandowskiej rozgrzewa mnie w jesienne poranki. Sekret smaku tkwi w 5 przyprawach

Kawa to ulubiony napój wielu Polaków, który dodaje energii z rana. Jej picie to też wspaniały rytuał, który pozwala nam się zrelaksować i cieszyć chwilą. Mleko i różnego rodzaju syropy to bardzo klasyczne dodatki do tego napoju. Warto nieco poeksperymentować, by przyrządzić naprawdę wyborną kawę, która wspaniale rozgrzeje w te jesienne poranki.

Jak zrobić kawę Anny Lewandowskiej? Przepis

Kawa według przepisu Anny Lewandowskiej to prawdziwa uczta dla zmysłów. Poprzez dodanie różnych przypraw można uzyskać prawdziwe bogactwo smaków i aromatów. Trenerka dodaje do kawy imbir, cynamon, ale też kardamon. Dorzuca także goździki i kakao – ważne jest, by było ono dobrej jakości, najlepiej 80-procentowe.

Przepis: Rozgrzewająca kawa Kawa, zrobiona według tej receptury, będzie wspaniałym rozpoczęciem dnia Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 łyżeczki zmielonej, naturalnej kawy

szczypta kardamonu

szczypta mielonych goździków

szczypta cynamonu

łyżeczka miodu (najlepiej rzepakowego lub wielokwiatowego)

1,5 szklanki wody

łyżka kakao

szczypta imbiru Sposób przygotowania Gotowanie wodyNajpierw w garnuszku zagotujcie 1,5 szklanki wody. Dodanie składnikówDo zagotowanej wody dodajcie 2 łyżeczki kawy, cynamon, a następnie kardamon i imbir. Później dodajcie łyżkę kakao i gotujcie na małym ogniu około 5 minut. Na koniec, gdy kawa nieco ostygnie, dodajcie miód.

Właściwości rozgrzewającej kawy z dodatkami

Kawa z tymi dodatkami to nie tylko przyjemność, ale także sposób na dostarczenie organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Ważną przyprawą w kawie według receptury Anny Lewandowskiej jest imbir, który jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Z kolei cynamon ma działanie antyoksydacyjne, pomagające zwalczać wolne rodniki i spowalniać procesy starzenia się organizmu, korzystnie wpływa także na poziom cukru we krwi. Naturalnym antyoksydantem również są goździki. Kolejna przyprawa, czyli kardamon, jest znana jest ze swoich właściwości rozgrzewających i wspomagających trawienie.

Kakao jest źródłem wielu cennych składników mineralnych, takich jak magnez, żelazo i cynk, które wspierają pracę serca, układu nerwowego i odpornościowego. Istotnym dodatkiem jest również miód. To naturalny słodzik, który ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, przez co wspiera odporność organizmu. Sprawdźcie też, jaką kawę pić, żeby nie przytyć, niektórych jej rodzajów trzeba unikać.

