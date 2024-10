Biorę tanie nasiona i robię z nich kultowy przysmak PRL-u. To mój patent na pyszną i zdrową przekąskę

Jednym z kultowych przysmaków rodem z PRL-u jest chałwa. Teraz bez problemu można dostać ją w sklepach. Gotowe produkty często zawierają jednak mnóstwo zbędnych i szkodliwych dodatków, między innymi wzmacniacze smaku, utwardzone tłuszcze i duże ilości cukru. Dlatego lepiej przygotować ją w domu. Zrobienie chałwy nie jest trudne i nie wymaga dużego nakładu pracy. Jedyne, w co trzeba się uzbroić to cierpliwość. Słodycz musi spędzić sporo czasu w lodówce.

Jak zrobić domową chałwę z 2 składników?

Tradycyjny przysmak powstaje na bazie sezamu. Ja jednak sięgam po nasiona słonecznika. To tańszy i równie wartościowy produkt. Przygotowanie domowej chałwy jest banalnie proste. Wystarczy podprażyć nasiona słonecznika na suchej patelni, rozdrobnić je w blenderze i połączyć z jednym słodkim składnikiem. Najlepiej sprawdzi się płynny miód. Następnie powstałą masę trzeba przełożyć do keksówki i całość umieścić w lodówce. Chałwa będzie gotowa do zjedzenia następnego dnia.

Przepis: Chałwa ze słonecznika Ten kultowy przysmak rodem z PRL-u z łatwością zrobisz na własną rękę. Szybko i bez wysiłku. Wystarczą dwa składniki. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 6 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Składniki 300 g nasion słonecznika (bez łusek)

100 ml płynnego miodu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówNasiona słonecznika podpraż na suchej patelni. Powinny leciutko się zrumienić i uwolnić zapach. Uważaj, by ich nie przypalić, bo staną się gorzkie. Tak przygotowane nasiona odstaw do wystudzenia. Potem rozdrobnij je w blenderze. Zmiel nasiona na drobno. Łączenie składnikówZmielone nasiona połącz z miodem. Wymieszaj dokładnie oba składniki. Gotowa masa powinna mieć konsystencję plasteliny. Przełóż ją do keksówki i dociśnij. Pamiętaj, by wcześniej wyłożyć formę folią spożywczą Chłodzenie masyKeksówkę z masą włóż do lodówki na 6-8 godzin. Najlepiej całą noc.

Wskazówka: Jeśli chcesz stworzyć chałwę smakową, dodaj do masy słonecznikowo-miodowej parę lasek wanilii albo kilka łyżek naturalnego kakao.

Rada: Domową chałwę możesz pokroić w plastry i podać jako przekąskę albo pokruszyć i wykorzystać jako dodatek do owsianki czy nadzienie do naleśników.

Czy chałwa ze słonecznika jest zdrowa?

Domowa chałwa ze słonecznika jest znacznie zdrowsza niż gotowe produkty dostępne w sklepach. Nie zawiera bowiem żadnych sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku. W jej składzie nie ma też białego cukru ani innych zbędnych dodatków. Poza tym warto pamiętać, że nasiona będące bazą przysmaku są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także wielu cennych związków, które dobrze wpływają na pracę organizmu. Można w nich znaleźć między innymi witaminę E, C, D, A, a także fosfor, potas i cynk. Wymiatają one wolne rodniki z organizmu, poprawiają wygląd włosów, skóry i paznokci. Spowalniają procesy starzenia. Wzmacniają odporność i chronią przed chorobami.

Nie wolno jednak zapominać, że nawet zdrowe przekąski jedzone w nadmiarze mogą zaszkodzić. Chałwa – również ta domowa – spożywana w zbyt dużych ilościach sprzyja przybieraniu na wadze. Nadprogramowe kilogramy nie służą zdrowiu i zwiększają ryzyko wystąpienia wielu schorzeń, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby zwyrodnieniowe stawów czy nowotwory.

Czytaj też:

Ten szybki retro deser przygotujecie w 10 minut z 4 składników. Kiedyś zajadali się nim wszyscyCzytaj też:

Polacy zapomnieli o tym kultowym deserze z PRL-u. To duży błąd, bo wzmacnia serce i odporność