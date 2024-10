Ta słodka przekąska z PRL-u robiła furorę. Przygotujecie ją „za grosze” w 10 minut

Przekąski z PRL-u to cała gama smaków, które u wielu osób wciąż wywołują sentymentalne wspomnienia. Charakteryzowały się prostotą, często były przygotowywane z produktów, które łatwo było wtedy dostać. Wśród słodkości królował między innymi blok czekoladowy, popularnym przysmakiem był też kogel-mogel. To jednak nie wszystko, ponieważ deserem, którym zajadali się Polacy w tamtym czasie, były również szyszki z ryżu preparowanego. Ich ogromną zaletą jest szybkość i łatwość przygotowania, a do tego deser ten jest naprawdę pyszny.

Jak zrobić szyszki z ryżu preparowanego? Szybki przepis

Szyszki z ryżu preparowanego to przepyszny i prosty w przygotowaniu przysmak, który u wielu z nas przywołuje wspomnienia z dzieciństwa lub młodości. Wykonane z połączenia roztopionych krówek, masła i ryżu preparowanego, tworzą słodką i chrupiącą przekąskę. Ich zrobienie nie wymaga wiele czasu, więc doskonale sprawdzą się, gdy nie mamy ochoty na przygotowywanie czasochłonnych wypieków.

Przepis: Szyszki z ryżu preparowanego Ten przepis jest banalnie prosty, a efekt naprawdę świetny. Koniecznie spróbujcie przygotować takie szyszki samodzielnie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 15 Składniki 300 g krówek (22 sztuki)

80 g ryżu preparowanego

100 g masła Sposób przygotowania Przygotowanie masyWrzućcie krówki do garnka i podgrzejcie razem z masłem na małej mocy palnika. Całość mieszajcie do momentu, aż składniki się ze sobą połączą. Gdy masa będzie gotowa – zdejmijcie garnek z palnika. Robienie szyszekDodajcie ryż do garnka z masą i wymieszajcie całość. Następnie z lepkiej masy uformujcie szyszki. Ułóżcie ja na papierze do pieczenia i odstawcie do wystygnięcia.

Dzięki swojej lepkiej konsystencji taką przekąskę łatwo się formuje – wcale nie musi ona przypominać szyszki, możecie też postawić na inny kształt, na przykład kulkę.

Przygotowanie słodkich szyszek – porady

Do przygotowanej masy możecie dodać też jedną łyżeczkę kakao lub szczyptę cynamonu – wtedy całość będzie jeszcze bardziej aromatyczna. Zamiast ryżu z kolei możecie użyć też innych preparowanych nasion, na przykład amarantusa lub pszenicy. Pamiętajcie też, żeby szyszki „lepić” od razu, ponieważ masa bardzo szybko zastyga. Po zrobieniu warto schować deser do lodówki i podawać dopiero, gdy się schłodzi – wtedy szyszki będą bardziej chrupiące. Takie szyszki z ryżu preparowanego możecie przechowywać w lodówce przez około cztery dni (umieśćcie je wcześniej w papierowej torebce). Jeśli chcecie przygotować inne desery z czasów PRL-u, to koniecznie zróbcie leguminę, czyli specjał naszych babć, którym wszyscy się zajadali.

