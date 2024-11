Sernik z 3 składników Ani Starmach zrobisz raz-dwa. Tego wypieku pozazdrości ci sam Masterchef

Ania Starmach zyskała popularność, dzięki udziałowi w programie „MasterChef”, gdzie zasiadała na fotelu jurora. Obecnie znana kucharka skupia się na prowadzeniu własnej restauracji i rozwijaniu swoich pasji. Aktywnie działa też w sieci, gdzie chętnie dzieli się z obserwatorami przepisami na różne przysmaki, zarówno wytrawne, jak i słodkie. Jeden z jej deserów budzi szczególne zainteresowanie. Chodzi o sernik. To wyjątkowy wypiek, bo powstaje tylko z trzech składników. Poza tym nie wymaga wiele pracy ani zaangażowania. Zrobisz go w mig z paru łatwo dostępnych produktów.

Jak zrobić ekspresowy sernik według Ani Starmach?

Wystarczy połączyć jajka i białą czekoladę z serkiem typu Philadelphia, a powstałą masę przelać do formy i upiec w piekarniku. Gotowe ciasto możesz dowolnie udekorować, na przykład za pomocą świeżych lub mrożonych owoców. Doskonale sprawdzi się też cukier puder albo cynamon. Jeśli chcesz, by deser zyskał jeszcze więcej słodyczy, wykorzystaj polewę czekoladową. Nie musisz zresztą ograniczać się do jednego wariantu dekoracyjnego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podzielić sernik na kawałki i każdy z nich przyozdobić nieco inaczej.

Przepis: Sernik z 3 składników Ani Starmach Ten pyszny i szybki deser przypadnie do gustu całej rodzinie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 8 Składniki Na sernik: 4 jajka

160 gbiałej czekolady

160 gserka kremowego (typu Philadelphia) Dodatkowo: 1szklanka gorącej wody

masło do wysmarowania formy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCzekoladę połam na kawałki, włóż do miski, a naczynie umieść nad garnkiem z gotującą się wodą (w tak zwanej kąpieli wodnej). Mieszaj, dopóki się nie rozpuści, a potem ją ostudź. Oddziel żółtka od białek. Białka ubij na sztywną pianę. Robienie masyWymieszaj serek z rozpuszczoną białą czekoladą i żółtkami jajek. Całość wymieszaj. Potem dodaj do masy pianę z białek i delikatnie połącz składniki. Nagrzewanie piekarnika i przygotowywanie formyPiekarnik rozgrzej do temperatury 170 stopni. Dno i boki formy wysmaruj masłem, brzegi wyłóż papierem do pieczenia (wytnij pasek i przyklej go do wysmarowanej masłem obręczy). Pieczenie ciastaCiasto przelej do formy. Formę przełóż na blachę do pieczenia. Na blachę wylej szklankę gorącej wody. Piecz sernik przez 15 minut w 170 stopniach, następnie zmniejsz temperaturę do 160 stopni i piecz deser przez 20 minut. Po tym czasie wyłącz piekarnik i pozostaw ciasto w środku jeszcze na 20 minut.

Rada: Nie wyjmuj ciasta od razu po upieczeniu z piekarnika. Uchyl lekko drzwiczki urządzenia i pozwól, by odpoczęło w środku. Wystarczy 20 minut.

Inne propozycje na smaczne i szybkie desery

Jeśli lubisz ciasta, koniecznie wypróbuj też przepis na szarlotkę z 3 szklanek. Możesz też sięgnąć po recepturę na domową fit chałwę. Jest pyszna, a do tego znacznie mniej kaloryczna niż słodkości dostępne w sklepach. Zrobisz ją z pięciu łatwo dostępnych składników. Szybko, prosto i bez bałaganu w kuchni. Miłośnikom włoskich przysmaków polecam natomiast fit tiramisu. Odchudzona wersja nie różni się zbytnio od klasycznej. Wystarczy zastąpić serek mascarpone skyrem.

