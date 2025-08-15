Pyszny, zimny deser w 30 sekund? To możliwe! Zobacz prosty przepis dietetyka

Zamiast sięgać po gotowe słodycze, lepiej przygotuj zdrowe i pyszne słodkości samodzielnie w domu. Można je zrobić w kilka minut ze składników, które akurat masz pod ręką. Świetnie sprawdzają się do tego owoce, orzechy, jogurt czy kakao. Takie smakołyki zaspokoją ochotę na coś słodkiego, ale nie będą zawierały nadmiaru cukru ani zbędnych konserwantów. To świetny sposób na dbanie o dietę bez rezygnowania z przyjemności.

Jak zrobić błyskawiczny deser? Rada dietetyka

Zamiast kupować gotowe lody w sklepie, które często są kaloryczne, możesz przygotować ekspresową przekąskę na zimno w domu. Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu podał przepis na lekki i sycący, a do tego wysokobiałkowy deser, który będzie gotowy w ekspresowym tempie. Jak tłumaczy specjalista, wystarczy zmieszać dużą łyżkę masła orzechowego z całym opakowaniem naturalnego skyru. Masę należy zamrozić, a następnie podzielić na porcje. Możesz też polać taki mus roztopioną gorzką czekoladą.

Dlaczego skyr jest zdrowy?

Skyr to islandzki przysmak, który bez problemu dostaniesz także w polskich sklepach. Jego spożywanie przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Wynikają one z obecności w tym produkcie bakterii, które dobroczynnie wpływają na mikrobiom jelitowy. Dzięki temu wzmacniają również odporność organizmu. Skyr zawiera także wapń, który jest ważnym składnikiem zdrowych kości.

Jedzenia takiego jogurtu powinny jednak unikać osoby z alergią na białka mleka krowiego, a także pacjenci z nietolerancją laktozy. Skyr można śmiało wykorzystać nie tylko do deserów, ale także do owsianki czy smoothie. Możesz połączyć ten jogurt z musem owocowym, a nawet zrobić z niego sernik na zimno.

Regularna konsumpcja naturalnego jogurtu Skyr może pozytywnie wpływać na zdrowie układu kostnego i sercowo-naczyniowego, utratę masy ciała oraz pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi – zauważa w opublikowanym wpisie dietetyk Mateusz Durbas.

Dlaczego białko w diecie jest ważne?

Białko w diecie jest niezwykle ważne, ponieważ stanowi podstawowy materiał budulcowy organizmu. Jest niezbędne do produkcji wielu związków, które regulują jego funkcjonowanie – na przykład niektórych hormonów, takich jak adrenalina i insulina. Białko wspomaga naprawę uszkodzonych tkanek, wzmacnia odporność, a także daje uczucie sytości, co pomaga kontrolować apetyt – to z kolei jest bardzo przydatne podczas odchudzania.

Zgodnie z polskimi normami dzienne zapotrzebowanie na białko u dorosłego człowieka wynosi około 0,9 g na 1 kg masy ciała. W praktyce oznacza to, że np. mężczyzna ważący 85 kg powinien przyjmować średnio 76,5 g białka dziennie – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

