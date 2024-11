Szarlotka z 3 szklanek to hit tej jesieni. Zawsze się udaje i smakuje o niebo lepiej niż ciasto z cukierni

Szarlotka gości na polskich stołach bardzo często. Pojawia się w menu nie tylko od święta, ale również na co dzień, a każda gospodyni ma na nią swój własny sposób. Mój patent jest bardzo prosty – ma być szybko, smacznie, tanio i bez dużego wysiłku. Dlatego to właśnie szarlotka z 3 szklanek zajmuje pierwsze miejsce w moim osobistym rankingu na jesienne desery. Gdy wypróbujesz ten przepis, wszystkie inne receptury pójdą w odstawkę. Gwarantuję.

Jakie jabłka nadają się na szarlotkę z 3 szklanek?

Samo ciasto jest dość słodkie. Dlatego warto sięgnąć po kwaśne lub słodko-kwaśne jabłka, które zrównoważą jego smak. Dobrze sprawdzą się takie odmiany jak na przykład: Antonówka, Szara Reneta, Jonagold czy Sawa. Oczywiście to tylko kilka z wielu dostępnych opcji. Jeśli wolisz słodkie desery, możesz śmiało wykorzystać również inne odmiany o mniejszym stopniu kwasowości. Wszystko zależy od twoich preferencji.

Podczas zakupów zwróć uwagę nie tylko na rodzaj, ale również wygląd owoców. Jeśli zauważysz na nich oznaki gnicia czy pleśni, zrezygnuj z transakcji. Pamiętaj, że odkrojenie brzydkich części jabłek nie pomoże. Zepsute produkty trzeba wyrzucić w całości. Pleśń bardzo szybko się rozprzestrzenia i nie zawsze jest widoczna gołym okiem. Dlatego nigdy nie ryzykuj zdrowiem w imię niewłaściwie pojmowanej oszczędności. Może cię ona bowiem słono kosztować. Ta zasada dotyczy zresztą nie tylko jabłek, ale również innych owoców, a także warzyw.

Jak zrobić szarlotkę z 3 szklanek?

Bazą tego banalnie prostego przepisu są trzy szklanki. Pierwszą wypełnia kasza manna, drugą cukier, a ostatnią mąka pszenna. Recepturę dopełnia parę innych produktów – jabłka, masło oraz proszek do pieczenia. Co ważne ciasto możesz przygotować bez dużego bałaganu w kuchni. Nie musisz go zagniatać ani nawet miksować. Wystarczy, że wymieszasz poszczególne składniki za pomocą łyżki, a potem wyłożysz ciasto do formy i wstawisz je do piekarnika.

Przepis: Szarlotka z 3 szklanek To proste szybkie i obłędnie pyszne ciasto przypadnie do gustu zarówno małym, jak i dużym łasuchom. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 8 Składniki 1 szklanka cukru

1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka kaszy manny

150 g masła

4 duże jabłka

1 łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz jabłka, a następnie zetrzyj je na tarce o drobnych oczkach. Roztop masło. Łączenie sypkich składnikówMąkę, cukier, kaszę i proszek do pieczenia wymieszaj w dużej misce. Następnie przesyp powstałą masę do szklanek. Przygotowywanie ciastaWyłóż formę papierem do pieczenia. Na dno wysyp zawartość pierwszej z wypełnionych wcześniej szklanek. Rozprowadź ją równomiernie po całej powierzchni. Następnie utwórz warstwę z jabłek. Wcześniej odciśnij je z nadmiaru soku. Następnie wysyp na owoce drugą szklankę sypkich składników. Kolejną warstwę powinny utworzyć jabłka, a ostatnią sypkie składniki z trzeciej szklanki. Wykańczanie ciastaZrób w cieście kilka otworów przy pomocy słomki i wylej na nie roztopione, przestudzone masło. Pieczenie szarlotkiWstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni na godzinę.

Rada: Jeśli chcesz możesz użyć mniejszej ilości cukru i uzupełnić listę składników o inne lubiane produkty, na przykład cynamon.

