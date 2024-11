Smakują lepiej niż gołąbki! Koleżanka podała mi genialne holiszki, a ja od razu wzięłam przepis

Gołąbki z przepisu mojej znajomej to holiszki. Przysmak wywodzi się z kuchni żydowskiej. Zazwyczaj przygotowuje się je z okazji Święta Szałasów (Sukkot), które upamiętnia ucieczkę Izraelitów z Egiptu i wędrówkę do Kanaanu. W każdym regionie przygotuje się je nieco inaczej. Wszystkie receptury mają jednak wspólny mianownik. Zawierają jeden niecodzienny składnik. Próżno szukać go w tradycyjnych, polskich gołąbkach. Chodzi o macę, czyli rodzaj przaśnego pieczywa. Nie przypomina zwykłego chleba. To płaski placek wytworzony na bazie kilku prostych produktów. Przywodzi na myśl podpłomyki.

Domowa maca do gołąbków po żydowsku

Macę bez problemu kupisz w każdym większym supermarkecie lub sklepie internetowym. Za opakowanie o wadze 200 gramów zapłacisz od 7 do 10 złotych. Możesz też z łatwością zrobić pieczywo w domu. Wbrew pozorom to bardzo proste. Przygotuj mąkę, jajka i trochę wody. Połącz wszystkie składniki, zagnieć na jednolitą masę, a potem rozwałkuj ciasto na cienki placek. Następnie podziel je na mniejsze części (na przykład kwadraty) i ułóż na kratce do pieczenia. Pamiętaj, by kontrolować stan pieczywa. Gdy placki się zarumienią, przewróć je na drugą stronę. Z podanej ilości składników powstanie około 6 porcji macy.

Przepis: Domowa maca To świetny dodatek do wielu potraw. Zrobisz ją szybko i bez większego wysiłku z 3 składników. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 1,5 szklanki mąki

2 jajka

100 ml wody Sposób przygotowania Robienie ciastaPrzesiej mąkę. Zrób w niej „dołek”. Wbij do niego jajka i wlej wodę. Połącz wszystkie składniki i zagnieć ciasto. Rozwałkuj je cienko i pokrój na mniejsze części. Pieczenie macyPołóż kawałki ciasta na kratce do pieczenia. Całość umieść na najniższej półce piekarnika i piecz w temperaturze 220 stopni od 3 do 5 minut.

Jak zrobić holiszki, czyli gołąbki po żydowsku?

Gołąbki po żydowsku zacznij od wyboru kapusty. Możesz sięgnąć po białą, pekińską, włoską lub czerwoną. Najlepiej sprawdzi się główka średniej wielkości. Zwróć uwagę, by nie była zbyt zbita. W przeciwnym razie trudno ci będzie oderwać poszczególne liście. Odłóż na bok te, które są podziurawione lub pożółkłe. Sprawdź, czy pozostałe nie mają żadnych zgrubień. Jeśli tak, wytnij je. Usuń też głąb z kapusty.

Przepis: Holiszki Ta wersja tradycyjnych gołąbków zaskakuje smakiem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 godz. 30 min. Liczba porcji 6 Składniki Na farsz: 500 g zmielonej wołowiny

2 cebule

2 ząbki czosnku

200 g macy

130 g kaszy pęczak

5 g słodkiej papryki

sól

pieprz Na sos: 400 ml passaty pomidorowej

200 ml wody

1 cebula

300 g kiszonej kapusty Dodatkowo: 1 główka kapusty

olej do smażenia

woda Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKaszę pęczak ugotuj al dente. Natnij kapustę, usuń z niej głąb, a następnie włóż warzywo do dużego garnka i zalej wodą. Przykryj garnek pokrywką i doprowadź wodę do wrzenia. Gotuj kapustę do momentu aż jej liście zmiękną. Potem przełóż warzywo na durszlak i pozostaw do ostygnięcia. Robienie farszuZalej macę wodą i poczekaj aż zmięknie. Obierz czosnek i cebulę, a następnie drobno je posiekaj. Dodaj je do mięsa razem z ugotowaną i odcedzoną kaszą pęczak, a także przyprawami. Odciśnij macę z nadmiaru wody i dorzuć ją do masy. Całość dobrze wymieszaj. Zawijanie gołąbkówNa największe liście kapusty nakładaj farsz. Zawijaj je tak, by powstały małe „koperty”. Pozostałych liści nie wyrzucaj. Wykorzystasz je do wyłożenia naczynia, w którym będą piec się gołąbki. Mniejsze możesz posiekać i dodać do sosu. Przygotowywanie sosuObierz i posiekaj cebulę. Następnie zeszklij ją na patelni. Dodaj do niej posiekaną kapustę kiszoną i ewentualnie posiekane liście, które zostały po zawijaniu gołąbków. Następnie zalej wszystko wodą i duś przez około 30 minut. Na koniec dodaj passatę. Wymieszaj całość i zdejmij patelnię z kuchenki. Zapiekanie gołąbkówWyłóż dno naczynia żaroodpornego liśćmi kapusty. Przełóż do niego gołąbki i zalej je przygotowanym wcześniej sosem. Wstaw gołąbki do piekarnika nagrzanego do 160 stopni na około 2 godziny. Następnie przykryj gołąbki liśćmi kapusty i piecz jeszcze przez godzinę w temperaturze 180 stopni.

Holiszki – przydatne wskazówki

Jak widzisz, przyrządzenie gołąbków po żydowsku nie jest wcale trudne. Poniżej znajdziesz jeszcze kilka przydatnych wskazówek, które mogą okazać się dobrą inspiracją:

Do farszu możesz dodać ryż, zamiast kaszy pęczak. Pamiętaj, by wcześniej go podgotować. Powinien być lekko twardawy (al dente).

Jeśli chcesz przygotować gołąbki po żydowsku w wersji wegetariańskiej, zastąp wołowinę, soczewicą (na przykład czerwoną).

Holiszki możesz też podać z sosem przygotowanym na bazie pieczarek lub leśnych grzybów.

