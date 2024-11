Te ekspresowe gołąbki bez zawijania nie mają sobie równych. Dzięki nim oszczędzam czas i nerwy

Gołąbki to doskonały pomysł na jednogarnkowy obiad, zwłaszcza te w ekspresowej wersji. Robi się je naprawdę szybko. Co ważne, nie trzeba tracić czau i nerwów na sparzanie i zawijanie kapusty. Wystarczy ją drobno posiekać i dodać do mięsa mielonego razem z pozostałymi składnikami. Potem trzeba już tylko uformować kotleciki i zapiec je w pysznym sosie.

Jak zrobić ekspresowe gołąbki bez zawijania?

Przygotowania do tradycyjnych gołąbków zwykle zaczynamy od wyboru kapusty. W przypadku tych przysmaków nie trzeba dokonywać żadnej specjalnej selekcji. Doskonale sprawdzi się bowiem każdy rodzaj kapusty, na przykład biała, pekińska czy włoska. Zwróć za to baczną uwagę na mięso, z którego zrobisz gołąbki. Najwygodniejszym i najszybszym rozwiązaniem wydaje się zakup zmielonego już produktu. Nie jest to jednak najlepsza opcja. Jakość tego typu wyrobów nierzadko pozostawia bowiem wiele do życzenia. Najgorszym wyborem jest tak zwane mięso garmażeryjne. W jego składzie znajdziemy mnóstwo niepotrzebnych i szkodliwych dla zdrowia dodatków, na przykład regulatory kwasowości, konserwanty i wypełniacze.

Jakie mięso nadaje się do zrobienia gołąbków bez zawijania? Najlepiej wziąć łopatkę wieprzową i zmielić go samodzielnie w maszynce. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie ma w niej żadnych ulepszaczy ani związków chemicznych. Najlepiej, jeśli sięgniesz po kawałek lekko poprzerastany tłuszczem. To właśnie tłuszcz jest głównym nośnikiem smaku.

Przepis: Gołąbki bez zawijania Są pyszne. Nie wymagają też wiele pracy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 12 Składniki Na gołąbki: 500 g kapusty białej

150 g ryżu

750 g zmielonego mięsa

2 cebule

sól, pieprz Na sos: 1,5 szklanki przecieru pomidorowego

100 ml śmietany

sól i pieprz Dodatkowo: tłuszcz do smażenia i nasmarowania formy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKapustę oczyść i drobno poszatkuj. Gotuj ją przez około 10 minut, a następnie odcedź i wystudź. Ugotuj też ryż z odrobiną soli. Uważaj, żeby go nie rozgotować. Powinien pozostać sypki. Robienie masy na gołąbkiObierz i posiekaj cebulę. Podsmaż ją lekko na patelni. Gdy przestygnie dodaj ją do mięsa razem z ryżem i kapustą. Dopraw masę solą i pieprzem. Całość wymieszaj. Pieczenie gołąbkówUformuj z masy kotleciki. Wysmaruj naczynie żaroodporne tłuszczem i ułóż w nim gołąbki. Wymieszaj przecier pomidorowy ze śmietanką, odrobiną soli i pieprzu. Zalej nim kotleciki. Następnie przykryj naczynie i wstaw je do piekarnika nagrzanego do 190 stopni na 45 minut.

Z czym podać gołąbki bez zawijania?

Gołąbki bez zawijania świetnie smakują nie tylko w połączeniu z sosem pomidorowym, ale też grzybowym przygotowanym na bazie prawdziwków czy nawet zwykłych pieczarek. Jego przyrządzenie nie sprawi ci dużego kłopotu. Wystarczy obrać cebulę i podsmażyć ją na patelni razem z pokrojonymi na mniejsze kawałki grzybami. Gdy oba składniki się lekko podduszą, dodaj do nich śmietankę. Trzymaj całość na kuchence, dopóki sos nie zgęstnieje. Na koniec zalej nim gołąbki i wstaw je do piekarnika.

Czytaj też:

Polscy seniorzy zapomnieli, że takie ziemniaki są najzdrowsze. Liczy się jeden szczegółCzytaj też:

Tymi kotletami Polacy zajadali się w PRL-u. Dodałam jeden składnik i wyszły jeszcze smaczniejsze