Zamiast drogich preparatów, robię „eliksir młodości” od dietetyka. Jest tani i skuteczny

Na rynku można znaleźć wiele różnego rodzaju preparatów, które neutralizują negatywne skutki stresu oksydacyjnego, spowalniają procesy starzenia i poprawiają wygląd. Tego typu środki są jednak na ogół dość drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Na szczęście jest na to sposób. Zdradził go w jednym ze swoich nagrań znany dietetyk Bartek Kulczyński. Specjalista podzielił się z obserwatorami przepisem na tani, a zarazem skuteczny „eliksir młodości”, czyli napój kolagenowy. Bez większego wysiłku. Wystarczą trzy proste składniki, które znajdziesz w każdym supermarkecie lub sklepie spożywczym.

Jak działa napój kolagenowy z przepisu dietetyka?

Kolagen to białko budulcowe obecne niemal we wszystkich komórkach organizmu Odpowiada za elastyczność i sprężystość tkanek. Z czasem jego produkcja maleje. W efekcie skóra traci jędrność i wiotczeje. Dochodzi do pojawienia się zmarszczek. Spożywanie kolagenu pozwala odbudować uszkodzone włókna, co przekłada się na lepszą kondycję skóry. Jest bardziej nawilżona, a wszelkie niedoskonałości stają się mniej widoczne.

Kolagen dobrze wpływa również na układ kostno-stawowy. Wzmacnia tkankę chrzęstną i przyspiesza jej regenerację. Jednocześnie zmniejsza sztywność stawów i łagodzi dolegliwości występujące w przebiegu chorób zwyrodnieniowych. Spowalnia też osteoporozę, czyli postępujący ubytek masy kostnej. Co więcej, stosowanie kolagenu – jak zauważa doktor Bartek Kulczyński – pozwala opóźnić również inny ważny proces nasilający się wraz z wiekiem. Chodzi o spadek siły mięśni i pogorszenie ich funkcji. To dwa najbardziej charakterystyczne objawy sarkopenii.

Przeprowadzone badania dowodzą, że przyjmowanie kolagenu może odegrać również istotną rolę w profilaktyce schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Związek wzmacnia bowiem ściany tętnic i poprawia ich elastyczność. W efekcie redukuje ryzyko rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji obniża prawdopodobieństwo wystąpienia wielu innych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład udar mózgu czy zawał mięśnia sercowego.

Jak zrobić domowy napój kolagenowy?

Przygotowanie „mikstury” jest bardzo proste. Nie wymaga dużego wysiłku ani kulinarnego doświadczenia. Wystarczy dodać do soku pomarańczowego rozpuszczoną żelatynę. Najlepiej sprawdzi się ekstrakt z owoców wyciskanych samodzielnie. Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić trochę czasu, możesz też sięgnąć po gotowy produkt dostępny w sklepach spożywczych. Pamiętaj tylko, by czytać składy nabywanych towarów i sięgać po te z jak najprostszym składem, które nie zawierają dodatku cukru ani sztucznych substancji.

Przepis: Napój kolagenowy od dietetyka Ta prosta mikstura nie obciąży domowego budżetu, a jednocześnie pozwoli spowolnić procesy starzenia się organizmu. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 236 Składniki 1 łyżka żelatyny

1,5 szklanki soku pomarańczowego

1/4 szklanki zimnej wody Sposób przygotowania Rozpuszczanie żelatynyWsyp żelatynę do wody i pozostaw na 5 minut, by napęczniała. Gdy wchłonie wodę, przełóż ją do małego rondelka. Całość podgrzewaj do momentu aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Łączenie składnikówRozpuszczoną żelatynę wlej do soku pomarańczowego i całość dobrze wymieszaj.

Rada: Napój najlepiej wypić od razu po przygotowaniu. Jeśli będziemy z tym długo zwlekać, żelatyna zacznie żelować. Tak przygotowany napój kolagenowy można pić 1-2 razy dziennie.

