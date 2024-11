Ten rosół to coś więcej niż zwykła zupa. Ludzie nazywają go „płynnym złotem”

„Płynnym złotem” często bywa nazywany rosół kolagenowy. Ten przysmak przyrządza się nieco inaczej niż klasyczny polski rosół. Jego bazą jest wywar powstały w wyniku powolnego gotowania kości szpikowych (na przykład cielęcych, wieprzowych albo wołowych), kurzych łapek i podrobów drobiowych. Największą zaletą tego bulionu jest duża zawartość naturalnego kolagenu, który wywiera bardzo pozytywny wpływ na cały organizm.

Jakie właściwości ma kolagen?

Kolagen to rodzaj białka, które buduje kości, ścięgna, stawy i chrząstki w ludzkim organizmie. Odpowiada też za utrzymanie właściwej struktury tkanek i narządów. Zwiększa ich wytrzymałość oraz elastyczność. Uczestniczy w odnowie skóry. Zapewnia jej sprężystość i odpowiedni poziom nawilżenia. Opóźnia procesy starzenia i moment pojawienia się zmarszczek. Zmniejsza też widoczność różnych niedoskonałości. W efekcie wpływa pozytywnie na wygląd twarzy i ciała.

Kolagen warunkuje również prawidłowe funkcjonowanie układu kostnego, sercowo-naczyniowego oraz odpornościowego. Wzmacnia mechanizmy obronne organizmu i wspomaga walkę z infekcjami. Reguluje ciśnienie, a także poprawia przepływ krwi w tkankach. Redukuje prawdopodobieństwo odkładania się złogów w tętnicach i powstawania tak zwanych blaszek miażdżycowych, które są jednym z głównych czynników sprzyjających występowaniu chorób krążenia. Opisywane białko usprawnia również trawienie. Bierze bowiem udział w przemianie glukozy w energię i odbudowuje błonę śluzową jelit i chroni ściany żołądka przed uszkodzeniem.

Jak zrobić rosół kolagenowy?

Przygotowanie rosołu kolagenowego jest proste, ale wymaga sporej dozy cierpliwości. Bulion gotuje się co najmniej sześć godzin. Im dłużej potrwa cały proces, tym więcej cennych związków znajdzie się finalnie w zupie. Jeśli nie zużyjesz całego wywaru od razu, możesz przelać go do mniejszych naczyń i przechować w lodówce (od 5 do 7 dni). Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zamrozić zapasy bulionu. Dzięki temu zachowa on świeżość nawet przez pół roku.

Przepis: Rosół kolagenowy Wzmacnia odporność i poprawia kondycję skóry. Wspiera pracę organizmu na wielu różnych płaszczyznach. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 6 godz. Liczba porcji 8 Składniki Na bulion: 1 kg kurzych łapek

2 kg kości spikowych

1 kg podrobów drobiowych

3 litry wody Na zupę: 4 marchewki

4 pietruszki

1 seler

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie bulionuUmyj podroby, kości i kirze łapki. Włóż wszystko do dużego garnka i zalej wodą. Gdy doprowadzisz całość do wrzenia, zmniejsz moc palnika pod garnkiem do minimum. Pozostaw wywar na kuchence przez minimum 6 godzin. Obróbka warzywW czasie, gdy bulion się gotuje umyj i obierz warzywa. Podziel je na mniejsze części. Łączenie składnikówNa 2 godziny przed upływem wskazanego wcześniej czasu, dodaj do bulionu warzywa, liście laurowe oraz ziele angielskie. Pod koniec dopraw zupę solą i pieprzem. Podawanie zupyPrzecedź gotowy bulion. Możesz go zaserwować z warzywami, makaronem i posiekaną zieleniną.

Wskazówka: Gotowy rosół możesz serwować z warzywami i makaronem. Doskonale sprawdzą się również kluseczki z kaszy manny. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by przelać „czysty” wywar (bez żadnych dodatków) do kubka i popijać jak herbatę czy inny napój. Co więcej, na jego bazie z łatwością przygotujesz sosy i dresingi.

Dlaczego jeszcze warto sięgać po rosół kolagenowy?

Rosół kolagenowy nie obciąża żołądka. Jest lekkostrawny i niskokaloryczny. Dostarcza organizmowi wielu cennych aminokwasów. Warto zwrócić szczególną uwagę na glicynę, która wspomaga leczenie urazów i regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Zupa ma w swoim składzie też wiele mikroelementów, takich jak na przykład potas, wapń czy magnez.

Czytaj też:

To najgorsze mięso na rosół zdaniem Magdy Gessler. Polacy kupują je kilogramamiCzytaj też:

Anna Lewandowska robi rosół inaczej niż wszyscy. Dzięki temu ulubiona zupa Polaków staje się „magiczna”