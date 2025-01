„Żydowska penicylina” postawi cię na nogi po Sylwestrze. Koniecznie wypróbuj ten prosty przepis

Sylwestrowa zabawa pozbawiła cię energii? Szukasz sposobu na wzmocnienie organizmu i szybki powrót do formy? „Żydowska penicylina” pomoże ci w osiągnięciu tych celów. To świetne remedium na wiele karnawałowych dolegliwości. Poza tym jest prosta w przygotowaniu. Zupę robi się podobnie jak polski rosół. Sekretem jej smaku i cennych właściwości są niecodzienne dodatki.

Jak zrobić „żydowską penicylinę”?

Tradycyjny rosół po żydowsku (goldene jojch) podaje się z knedlami z macy. To rodzaj przaśnego chleba. Spożywa się go na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. Powstaje z mąki pszennej, gorącej wody i niewielkiej ilości soli. Składniki łączy się ze sobą, a następnie zagniata całą masę. Następnie ciasto dzieli się na części, rozwałkowuje i smaży na suchej patelni. Jeśli nie masz czasu na robienie macy samodzielnie, możesz kupić gotowy produkt w sklepie spożywczym. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zrezygnować z robienia knedli i podać rosół ze zwykłym makaronem.

Przepis: Rosół po żydowsku To sycąca i smaczna zupa. Rozgrzewa i dodaje energii Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Żydowska Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 466 w każdej porcji Składniki Na rosół: 1 kg włoszczyzny

1 cebula

3 ząbki czosnku

2-3 gałązki lubczyku

natka pietruszki

¼ łyżeczki kurkumy

5 goździków

5 ziaren ziela angielskiego

3 listki laurowe

5 łyżek oleju

sól, pieprz Na knedle: 1 paczka macy

1/2 – 1 szklanki wody

pęczek natki pietruszki drobno posiekanej

sól Sposób przygotowania Szykowanie rosołuDo głębokiego garnka włóż przeciętą na pół cebulę i podsmaż ją. Obierz włoszczyznę, dodaj kurkumę i całość zalej wodą. Dorzuć szczyptę soli i pieprzu. Doprowadź zupę do wrzenia i gotuj rosół na wolnym ogniu przez około 2 godziny. Pod koniec możesz dodać do rosołu lubczyk i natkę pietruszki. Robienie knedliPrzygotuj dużą miskę, pokrusz macę i zalej stopniowo ciepłą wodą, pozwalając, żeby maca wchłaniała wodę. Dodaj natkę pietruszki i sól. Następnie zacznij wyrabiać ciasto. Powinno mieć konsystencję gęstej pasty. Przykryj miskę z ciastem ściereczką i wstaw do lodówki na pół godziny. Gdy masa stężeje, uformuj z niej małe kulki i wrzucaj je do lekko osolonej, gotującej się wody. Gotuj knedle przez około 10 minut na wolnym ogniu. Na koniec odstaw je na 20-30 minut, by stężały.

Rada: Rosół możesz podać również w wersji mięsnej Wystarczy, że do listu składników dodasz pół kury rosołowej i przygotujesz na niej wywar.

Wskazówka: Knedle z macy możesz ugotować również bezpośrednio w rosole.

Dlaczego złoty rosół jest nazywany „żydowską penicyliną”?

Rosół jest określany mianem „żydowskiej penicyliny” ze względu na swoje prozdrowotne właściwości. Zupa rozgrzewa, dzięki czemu ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn i wspiera leczenie infekcji. W dodatku wspomaga trawienie i pozwala pozbyć się wielu przykrych dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład bóle brzucha, niestrawność czy wzdęcia. Co więcej, danie nie obciąża układu pokarmowego, usprawnia trawienie i łagodzi objawy kaca występujące po wypiciu alkoholu (między innymi nudności, bóle głowy, wymioty, etc.). Po ten przysmak warto sięgać zresztą nie tylko w karnawale, ale również w okresach wzmożonego wysiłku czy osłabionej odporności.

