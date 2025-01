Ta babcina „mikstura” na flegmę z 4 tanich składników działa cuda. Ulga przychodzi błyskawicznie

Flegma to gęsta wydzielina będąca mieszanką śluzu i śliny. Jest potrzebna, by organizm mógł łatwiej oczyścić się z zanieczyszczeń. W niewielkich ilościach pomaga, ale w nadmiarze szkodzi. Utrudnia przełykanie. Wywołuje kaszel, chrypkę, uczucie drapania w gardle, a także dyskomfort w klatce piersiowej. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do wymiotów. W pozbyciu się plwociny z gardła pomóc mogą różne domowe sposoby. Moja babcia miała na nią swój niezawodny sposób. Przygotowywała prostą miksturę opartą na czterech składnikach. Ja też po nią sięgam, gdy tylko dopada mnie przeziębienie. Jest smaczna, tania, a co najważniejsze skuteczna.

Jak zrobić babciną miksturę na flegmę?

Babcina mikstura powstaje z czterech prostych, tanich i łatwo dostępnych składników – marchewek, imbiru, miodu i wody. Połączenie tych paru produktów łagodzi objawy przeziębienia. Pozwala szybciej pozbyć się uporczywego mokrego kaszlu, bólu gardła i flegmy. Marchew zawiera beta-karoten, który stymuluje układ odpornościowy do walki z infekcją. Imbir działa przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz antybakteryjne. W dodatku świetnie rozgrzewa. Podobne właściwości wykazuje też miód. Miksturę można stosować 3-4 razy dziennie po łyżce.

Przepis: Babcina mikstura na flegmę Powstaje tylko z czterech składników. Z pewnością masz je w swojej kuchni. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 14 w każdej porcji Składniki 0,5 kg marchwi

3 cm korzenia imbiru

woda Opcjonalnie: 4 łyżeczki miodu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz marchewki oraz imbir. Pokrój składniki na mniejsze kawałki. Robienie miksturyWrzuć marchewkę do garnka. Dolej wodę. Płyn powinien przykryć warzywa Gotuj je do miękkości. Na kilka minut przed końcem gotowania dodaj imbir. Zdejmij garnek z palnika i zblenduj wszystkie składniki. Gdy masa przestygnie, dodaj do niej miód (opcjonalnie) i wymieszaj całość.

Wskazówka: Miksturę na flegmę należy przechowywać w lodówce.

Inne domowe sposoby na flegmę

Odkrztuszanie flegmy zalegającej w układzie oddechowym ułatwia również picie mleka z dodatkiem miodu i czosnku. Napój działa niczym naturalny antybiotyk i hamuje rozwój bakterii. Warto też zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu podczas choroby. Jednocześnie należy pamiętać, że domowe sposoby na flegmę nie zawsze się sprawdzą. Zadziałają przy łagodnych infekcjach. Jeśli schorzenie zdążyło się rozwinąć, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Kontakt ze specjalistą jest również wskazany w sytuacji, gdy objawy utrzymują się dłużej niż kilka dni albo w plwocinie pojawia się krew.

