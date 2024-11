Zamiast syropu z cebuli robię ten aromatyczny napój na przeziębienie. Kluczowy jest 1 składnik

Naturalne napoje, takie jak napary z imbirem, cytryną i miodem czy świeżo wyciskane soki z warzyw i owoców są bogate w witaminy i minerały, które wzmacniają nasz układ odpornościowy. Ich regularne picie pomaga zwalczać infekcje, działa przeciwzapalnie i dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Jesień i zima to czas, kiedy często dopadają nas przeziębienia, więc wtedy warto szczególnie o siebie dbać.

Jak zrobić imbirowy kompot z gruszek? Przepis

Imbirowy kompot z gruszek to rozgrzewający napój, idealny na jesienne i zimowe dni. Połączenie słodkich gruszek z ostrym imbirem tworzy wyjątkowy smak. Przygotowanie kompotu jest bardzo proste i nie wymaga wielu składników. Możecie go podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Co więcej, taki kompot to doskonały sposób na wykorzystanie sezonowych owoców i stworzenie zdrowej alternatywy dla słodkich napojów.

Przepis: Imbirowy kompot z gruszek Ten kompot nie tylko wzmacnia odporność, ale też świetnie smakuje Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kg gruszek

1,5 litra wody

2 łyżki brązowego cukru

2 płaskie łyżki miodu

kawałek świeżego imbiru

8 goździków

2 laski cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie gruszekNajpierw umyjcie i obierzcie gruszki, a następnie pokrójcie je w ćwiartki i wydrążcie. Gruszki posypcie cukrem, zalejcie wodą i zacznijcie gotować. Gotowanie kompotuDo gruszek dodajcie posiekany drobno imbir, goździki, cynamon i gotujcie całość przez około 30 minut. Na koniec dodajcie miód.

Jakie właściwości ma napój z gruszek i imbiru?

Kompot ten nie tylko smakuje wyśmienicie, ale także ma wiele właściwości zdrowotnych. Imbir działa przeciwzapalnie i wzmacnia odporność (dzięki zawartemu w nim gingerolowi). Dodatkowo imbir ma właściwości przeciwutleniające – jest bogaty w antyoksydanty, które neutralizują szkodliwe wolne rodniki i wzmacniają nasz układ odpornościowy. To jednak nie wszystko, ponieważ imbir działa wykrztuśnie, ułatwiając odkrztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych. Pomaga również łagodzić kaszel i ból gardła. Ma także właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Z kolei gruszki są bogate w witaminy, które wspierają nasz układ immunologiczny, między innymi w witaminę C – to jeden z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów, który pomaga zwalczać wolne rodniki i wzmacnia odporność organizmu na infekcje. Zawierają także błonnik, który reguluje pracę jelit, które są kluczowym elementem naszego układu odpornościowego. Zdrowe jelita oznaczają silniejszą odporność. Również inne składniki tego napoju, czyli miód, cynamon i goździki, także korzystnie wpływają na nasz organizm.

