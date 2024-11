Domowy syrop mojej babci zawsze przynosi ulgę w przeziębieniu. Zrobicie go z 2 składników

Domowe syropy na przeziębienie to sprawdzony sposób na złagodzenie objawów infekcji. Przygotowane z naturalnych składników, takich jak miód, cytryna, imbir czy cebula, wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i wykrztuśne. Picie takich syropów może wspomóc układ odpornościowy i przyspieszyć proces zdrowienia. Takie syropy przygotowuje się bez sztucznych dodatków, macie więc pewność, że dostarczacie swojemu organizmowi tylko to, co najlepsze.

Jak zrobić syrop z goździków? Przepis

Syrop z goździków jest niezwykle aromatyczny. Goździki nadają mu charakterystyczny, korzenny smak i zapach, ale także zawierają wiele cennych substancji, takich jak eugenol o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Taki domowy syrop z goździków świetnie sprawdzi się w przypadku przeziębienia, pomoże też w walce z uporczywym kaszlem.

Przepis: Syrop z goździków Ten syrop to doskonałe remedium na przeziębienie Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 15 Składniki 6 goździków

125 ml miodu Sposób przygotowania Mieszanie miodu z goździkamiDo małego słoiczka wlejcie 125 ml miodu i wrzućcie 6 goździków. Całość zamieszajcie, lekko ugniatając goździki. Usunięcie goździkówCałość odstawcie na całą noc, a po tym czasie usuńcie goździki. Możecie pić jedną łyżeczkę tego syropu dziennie.

Domowy syrop z goździków jest łatwy w przygotowaniu i stanowi alternatywę dla aptecznych produktów. Można go pić zarówno na ciepło, jako dodatek do herbaty, jak i na zimno, rozcieńczony z wodą, ale też „solo”. Pamiętajcie jednak, że w przypadku silnego przeziębienia, które nie przechodzi po zastosowaniu domowych sposobów, konieczna jest wizyta u lekarza.

Jakie jeszcze właściwości mają goździki?

Goździki to nie tylko popularna przyprawa, ale także skarbnica zdrowia. Mają nie tylko właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne, ale także antybakteryjne. Dodatkowo regulują one pracę układu pokarmowego, ponieważ wykazują działanie pobudzające procesy trawienne, mogą być także pomocne przy biegunce. Goździki sprzyjają też poprawie apetytu, a także hamują rozwój wolnych rodników i spowalniają procesy starzenia się organizmu. Co więcej, przyprawa ta działa kojąco na nasz układ nerwowy, łagodząc objawy stresu i napięcia.

Czytaj też:

Zamiast syropu z cebuli robię ten aromatyczny napój na przeziębienie. Kluczowy jest 1 składnikCzytaj też:

Stulatkowie piją ją litrami. Tę prostą receptę na długowieczność poleca kardiolog