Nie piekę innej babki na Wielkanoc. Mama zdradziła mi swój sekret. Efekt zachwyca

Poza tradycyjnym mazurkiem, który od lat króluje na wielkanocnym stole, bardzo często przygotowuje się także różne babki. To właśnie one, obok mazurka, stanowią symbol świątecznych wypieków – puszyste, pachnące wanilią, cytryną lub czekoladą, często polane lukrem albo posypane cukrem pudrem. Babka wielkanocna to ciasto, które cieszy się ogromną popularnością zarówno ze względu na smak, jak i prostotę wykonania. W klasycznej wersji może się jednak dość szybko znudzić. Moja mama ma patent na wielkanocną babkę z nietypowym dodatkiem. Do masy na ciasto dodaje mak.

Jak zrobić makową babkę wielkanocną? Prosty przepis

Sekretnym składnikiem w przepisie jest mak. To nietypowy, ale wyjątkowo smaczny dodatek, który nada ciastu ciekawą strukturę i niecodzienny smak. Makowa babka z pewnością zaskoczy domowników i gości, a przy tym świetnie wpisze się w świąteczny klimat – można ją zrobić na przykład zamiast makowca. To prosty sposób, by tradycyjne wypieki zyskały nowy, niebanalny charakter.

Przepis: Babka makowa Ta babka smakuje dużo lepiej niż ta klasyczna. Koniecznie spróbujcie ją zrobić Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 367 w każdej porcji Składniki 1 szklanka białek

szczypta soli

3/4 szklanki cukru

100 g rozpuszczonego masła

1 szklanka mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 szklanka maku suchego niemielonego

2 obrane pomarańcze Sposób przygotowania Przygotowanie formy i piekarnikaNajpierw formę na babkę dokładnie posmarujcie masłem i obsypcie bułką tartą. Piekarnik rozgrzejcie do 200 stopni Celsjusza (grzałka górna i dolna, bez termoobiegu). Ubijanie białekBiałka wlejcie do miski, a następnie ubijajcie przez chwilę. Dodajcie później szczyptę soli i kontynuujcie ubijanie. Następnie dodawajcie cukier po jednej łyżce, cały czas ubijając. Róbcie to do momentu, aż białka będą „sztywne”. Powinno wam to zająć około 10-12 minut. Mieszanie mąki i makuW międzyczasie wymieszajcie mąkę z makiem oraz z proszkiem do pieczenia. Później zmieszajcie ją z ubitą pianą. Na koniec dolejcie roztopione masło i ponownie wymieszajcie. Pieczenie ciastaPołowę ciasta przełóżcie do przygotowanej blaszki. Na wierzchu ułóżcie pokrojone pomarańcze i wylejcie na nie drugą połowę masy. Temperaturę piekarnika zmniejszcie do 170 stopni Celsjusza i pieczcie babkę przez około 30 minut. Po upieczeniu pozostawcie ją do ostygnięcia.

Jak ciekawie podać babkę makową?

Babka makowa może zachwycić nie tylko smakiem, ale i wyglądem – wystarczy podać ją w ciekawy sposób. Świetnym pomysłem będzie polanie jej domowym lukrem pomarańczowym, który idealnie podkreśli smak maku. Całość warto udekorować kandyzowaną skórką pomarańczy – dzięki temu babka zyska elegancki, świąteczny wygląd i jeszcze więcej cytrusowego aromatu. Ta wersja z pewnością zachwyci fanów kulinarnych nowości.

Taka babka będzie też świetnie smakować z lukrem cytrynowym, który będzie doskonałym przełamaniem i nada całości nieco świeżości. Dla ciekawego efektu wizualnego możesz też polać babkę białą czekoladą, a następnie posypać wierzch ciasta dodatkową porcją suchego maku. Jeśli chcesz jeszcze trochę poeksperymentować w kuchni – zobacz, jak zrobić babkę na oleju na Wielkanoc.

