Na Wielkanoc przygotowuję ekspresową babkę, robię ją w 15 minut. Takiej jeszcze nie jedliście

Wielkanoc jest czasem, kiedy stoły dosłownie uginają się pod ciężarem różnego rodzaju pyszności. Choć oczywiście podczas tych świąt najwięcej potraw jest przyrządzanych z jajek, to nie brakuje również ciast i innych słodkich wypieków. Tradycyjnym ciastem podawanym na Wielkanoc jest mazurek, jednak na stole pojawia się też sernik, szarlotka, makowiec, ale też różnego rodzaju babki. My polecamy przepis na babkę na oleju. Brzmi intrygująco? Gwarantujemy, że stanie się ona waszym ulubionym ciastem, a goście poproszą o przepis.

Jak zrobić babkę na oleju? Prosty i szybki przepis

Babka na oleju jest naprawdę prosta i szybka w przygotowaniu. Co więcej, wyjdzie niemal każdemu, nawet jeśli nie macie jeszcze zbyt dużego doświadczenia w robieniu takich wypieków. Cały sekret polega na ucieraniu ciasta na oleju. Wasza babka dzięki temu będzie wilgotna, puszysta i naprawdę smakowita.

Przepis: Babka na oleju To sposób na ekspresową i pyszną babkę, którą każdy będzie się zajadać podczas świąt. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 1/2 szklanki cukru

1 szklanka oleju rzepakowego

4 jajka

200 g mąki pszennej

150 g mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki proszku do pieczenia Sposób przygotowania UcieranieNajpierw ucierajcie jajka z cukrem do momentu, aż drobinki się całkowicie rozpuszczą. Następnie wlejcie olej i całość wymieszajcie. Łączenie suchych składnikówW osobnym naczyniu połączcie ze sobą mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia. Suche składniki dosypcie do masy jajecznej i całość ubijcie mikserem (na mniejszych obrotach) lub trzepaczką. PieczeniePosmarujcie formę do pieczenia margaryną i wysypcie bułką tartą, a następnie przelejcie przygotowaną masę. Wstawcie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczcie przez około godzinę (do suchego patyczka). Po wyjęciu ciasta poczekajcie, aż nieco ostygnie i przejdźcie do jego ozdabiania.

Jeśli chcecie nieco urozmaicić taką babkę, to możecie dodać do niej na przykład startą skórkę cytryny lub pomarańczy, kilka kropli dowolnego aromatu, a nawet kakao lub parzoną kawę. Żeby wasza babka piaskowa na Wielkanoc była puszysta i wilgotna – skorzystajcie z przepisu na babkę z odrobiną alkoholu. Możecie również przygotować babkę bez dodatku proszku do pieczenia.

Jak można ozdobić babkę na Wielkanoc?

Gdy już upieczecie babkę, pora na jej piękne przystrojenie. Przecież każdy z nas chce, żeby wypieki prezentowały się jak najładniej na wielkanocnym stole – wtedy wszyscy sięgną po nie z ochotą. Co zrobić, żeby wyglądały naprawdę apetycznie? Klasycznie do ozdoby takiej babki wykorzystuje się cukier puder lub domowy lukier. Dobrze sprawdzi się też polewa czekoladowa lub cytrynowa.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby „zaszaleć” jeszcze bardziej. Jeśli ozdabiacie babkę lukrem – możecie udekorować ją też kolorową posypką lub innymi, gotowymi ozdobami, które bez trudu dostaniecie w sklepie. Ciekawym i bardzo oryginalnym pomysłem jest również użycie jadalnych kwiatów – gwarantujemy, że wypiek będzie wtedy hitem na waszym wielkanocnym stole. Jeśli jednak chcecie postawić na klasykę – wykorzystajcie świeże owoce, płatki migdałów lub kandyzowaną skórkę pomarańczową lub cytrynową.

Jak przechowywać babkę wielkanocną?

Żeby wasza babka nie stała się szybko sucha i niesmaczna, musicie pamiętać o jej odpowiednim przechowywaniu. Bardzo ważna jest temperatura, która nie może być zbyt wysoka – nie trzymajcie takiego wypieku blisko kaloryfera i innych źródeł ciepła. Najlepiej jest przechowywać ją w lodówce, jednak musicie wcześniej ją odpowiednio przykryć – do tego dobrze sprawdzi specjalne hermetyczny pojemnik z przykrywką. Wypiek możecie owinąć też folią aluminiową, musicie jednak zrobić to bardzo szczelnie (żeby nie dostało się do ciasta powietrze). Niezwykle ważne jest więc, by nie zostawiać jej na samym talerzyku bez żadnego przykrycia.

