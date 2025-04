Siemię lniane od lat piję tylko o tej porze. Wtedy działa jak balsam na mój żołądek

Siemię lniane to naturalny produkt o wielu cennych właściwościach zdrowotnych. W naszym kraju zyskuje coraz większą popularność jako superfood. Nic dziwnego, ponieważ jest tanie, łatwo dostępne i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Siemię lniane można stosować w postaci całych ziaren lub mielonych. Najczęściej z tych ziarenek przygotowuje się napój (przypomina kisiel), jednak dobrze sprawdzają się też jako składnik ciast, babeczek, pieczywa. Siemienia lnianego można używać także jako zamiennik jajka na przykład w pulpetach (mieszając ziarenka z odrobiną wody).

Czy można pić siemię lniane na czczo?

Wiele osób zastanawia się, czy można pić siemię lniane na czczo. Owszem, można to robić, a nawet jest to wskazane. Spożywanie naparu lub kisielu z siemienia lnianego na pusty żołądek może przynieść szereg korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim działa osłonowo na błonę śluzową żołądka, wspomagając pracę układu pokarmowego i łagodząc ewentualne podrażnienia. Dodatkowo wspiera perystaltykę jelit, co z kolei może pomóc w zapobieganiu zaparciom. Warto jednak pamiętać, żeby nie przesadzać z ilością – najlepiej zacząć od jednej łyżki dziennie zalanej ciepłą wodą i stopniowo zwiększać jego ilość do 2-3 łyżek na szklankę wody.

Jakie właściwości ma siemię lniane?

Siemię lniane jest prawdziwą skarbnicą zdrowia i warto włączyć je na stałe do swojej diety. Regularne spożywanie tych ziarenek przyniesie wiele korzyści zdrowotnych. Zawiera ono duże ilości błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie. Dodatkowo jest bogate w kwasy omega-3, które z kolei korzystnie wpływają na nasze serce i układ krążenia. Siemię lniane zawiera również lignany – naturalne przeciwutleniacze o działaniu przeciwnowotworowym i wspierającym równowagę hormonalną. Spożywanie nasion lnu wspiera także proces odchudzania, a także pomaga złagodzić nieprzyjemne objawy związane z menopauzą. Co więcej, te ziarenka przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia osteoporozy, opóźniają procesy starzenia się skóry. Wspomagają także prawidłową prace mózgu, poprawiają pamięć i koncentrację.

