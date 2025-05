To szwajcarskie śniadanie odchudza. Jedz je zamiast owsianki, a efekt cię zaskoczy

Szwajcaria słynie z dobrych serów i wysokiej jakości czekolady. Na liście „znaków rozpoznawczych” tego pięknego kraju znajduje się również jedno z najsłynniejszych śniadań na świecie. Jego autorem jest doktor Max Bircher-Benner, uznawany za pioniera dietetyki. Lekarz był zwolennikiem jedzenia surowych, nieprzetworzonych produktów spożywczych. Do stworzenia dania, które później zostało uznane za prawdziwy śniadaniowy fenomen, zainspirowała go podobno wizyta w jednej z alpejskich wiosek. Początkowo serwowano je na obiad w sanatoriach i szpitalach jako tak zwany Apfeldiätspeise, czyli w wolnym tłumaczeniu dietetyczny posiłek jabłkowy. Kiedyś był serwowany na obiad. Dziś podaje się go na dobry początek dnia. Zajadają się nim nie tylko Szwajcarzy, ale również mieszkańcy innych stron świata.

Co Szwajcarzy jedzą na śniadanie zamiast owsianki?

Szwajcarzy zwykle zaczynają dzień od musli Bircher-Benner, znanego też jako Birchermüesli. Na oryginalny przysmak – stworzony według autorskiej receptury doktora Maxa Birchera-Bennera – składały się tylko cztery produkty – płatki owsiane, mleko, owoce oraz orzechy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ten podstawowy „zestaw” urozmaicić, na przykład o nasiona chia, rodzynki czy pestki dyni. Wszystko to kwestia indywidualnych preferencji. Przygotowywanie przysmaku warto zacząć od namoczenia płatków owsianych. Zasada jest prosta: na jedną łyżkę produktu (15 g) przypadają trzy porcje wody, czyli około 45 mililitrów. Najlepiej zalać płatki wieczorem i wstawić mieszankę na noc do lodówki. Rano wystarczy ją wyjąć i uzupełnić o pozostałe składniki.

Przepis: Musli Bircher-Benner To świetna propozycja na śniadanie. Syci i dodaje energii Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Szwajcarska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 607 Składniki 60 g namoczonych płatków owsianych

15 ml słodzonego skondensowanego mleka

połówka cytryny

15 g orzechów, na przykład włoskich

1 jabłko Opcjonalnie: mleko lub jogurt naturalny

ulubione dodatki (rodzynki, migdały, inne owoce etc.) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWyciśnij sok z cytryny. Posiekaj orzechy. Zetrzyj całe jabłko na tarce o drobnych oczkach. Robienie musliPołącz skondensowane mleko z sokiem z cytryny. Dodaj mieszankę do płatków. To samo zrób z jabłkiem. Wymieszaj całość i posyp posiekanymi orzechami. Wykańczanie daniaJeśli chcesz, by musli zyskało rzadszą konsystencję, dodaj do niego mleko lu jogurt naturalny. Możesz też dorzucić inne lubiane dodatki.

Jak działa musli Bircher-Benner?

Musli dostarcza sporych ilości błonnika. Ten makroskładnik wspiera pracę przewodu pokarmowego. Wpływa pozytywnie na mikrobiotę jelit. Usprawnia trawienie i przyspiesza przemianę materii. Przedłuża uczucie sytości po posiłku. Hamuje nadmierny apetyt oraz ochotę na słodycze. Dzięki temu utrzymanie prawidłowej masy ciała staje się znacznie łatwiejsze, a nadprogramowe kilogramy przestają być problemem. Jedzenie szwajcarskiego przysmaku pozwala też wzmocnić układ odpornościowy. Wspiera organizm w walce z infekcjami oraz drobnoustrojami.

Czytaj też:

Lidl czy Biedronka? Tylko jeden jogurt to numer 1. Zobacz, który warto mieć w lodówceCzytaj też:

Kupujesz granolę w Biedronce? Dietetyk ostrzega: tego lepiej nie wkładaj do koszyka