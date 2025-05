Lidl czy Biedronka? Tylko jeden jogurt to numer 1. Zobacz, który warto mieć w lodówce

Biedronka i Lidl od dawna ze sobą rywalizują. Widać to dobrze nie tylko na przykładzie promocji organizowanych przez supermarkety, ale również oferowanych przez nie artykułów spożywczych. W obu sieciach znajdziemy jogurty owocowe z prostym i „czystym” składem, które zdaniem ekspertów są najlepszym wyborem z dietetycznego punktu widzenia. Jak zatem wyłonić najlepszego z najlepszych? Wystarczy im się nieco lepiej przyjrzeć.

Najlepsze jogurty owocowe z Lidla i Biedronki

Najlepszym produktem w ofercie Lidla jest jogurt owocowy Pilos Pure. Znajdziemy w nim tylko trzy główne składniki, a mianowicie jogurt naturalny, owoce i napój owsiany fermentowany. Nie zawiera żadnych syntetycznych barwników, aromatów, konserwantów ani dodanego cukru. Podobnymi zaletami może pochwalić się „numer jeden” w asortymencie Biedronki, czyli jogurt owocowy Fruvita Pure. Jest wolny od zagęstników, wzmacniaczy smaku i sztucznych dodatków. Ma prosty skład obejmujący jedynie cztery elementy. Mowa o jogurcie naturalnym, owocach, płatkach owsianych i płatkach jaglanych. Wydawać by się mogło, że oba wyroby w zasadzie nie różnią się od siebie. Trudno więc wskazać jednoznacznego faworyta.

By go wyłonić, trzeba przyjrzeć się bliżej wartościom odżywczym poszczególnych artykułów spożywczych (w przeliczeniu na 100 gramów). Okazuje się, że jogurt Fruvita Pure z oferty Biedronki ma więcej białka i błonnika (odpowiednio 2,6 i 1,1 g) niż jego „konkurent” dostępny w Lidlu. Jogurt Pilos Pure dostarcza 1,7 g białka i 0,2 błonnika. Na korzyść Fruvity przemawia również niższa kaloryczność (58 kcal) i mniejsza zawartość tłuszczu (0,8 g) oraz cukrów prostych (7,8 g). Dla porównania w jogurcie z Lidla znajdziemy 1,6 g tłuszczu, 11.1 g cukrów prostych i 77 kcal. Warto jednak zauważyć, że„wygrywa” on z Biedronkową propozycją pod względem ilości soli (0,02 g vs 0,08 g)

Jogurt z Lidla czy Biedronki – co wybrać?

Biorąc pod uwagę wartości odżywcze obu analizowanych produktów, lepiej wypada jogurt owocowy Fruvita Pure. Ma nad nim niedużą, choć wyraźną przewagę. Warto włączać go do codziennego jadłospisu. Może być świetną przekąską. Świetnie sprawdzi się jako zamiennik klasycznych słodyczy czy wysokoprzetworzonych słonych przekąsek. Syci na długo, a jednocześnie dostarcza stosunkowo niewielu kalorii. To dobra propozycja, zwłaszcza dla osób, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

