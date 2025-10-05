Nie czekam, aż wyrośnie. Metoda cioci Krysi na puszyste ciasto drożdżowe zawsze się udaje

Ciasto drożdżowe jest jednym z tych wypieków, które bez wątpienia większości z nas kojarzą się z domem rodzinnym, gdzie przygotowywała je ukochana babcia lub mama. Zazwyczaj jednak, z braku czasu, często rezygnujemy z samodzielnego pieczenia tego smakołyku. Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba czekać kilku godzin, aż takie ciasto wyrośnie. Można przygotować je w naprawdę błyskawicznym tempie.

Jak zrobić ekspresowe ciasto drożdżowe?

Tradycyjnie ciasto drożdżowe potrzebuje kilku godzin na wyrośnięcie – drożdże muszą mieć czas na fermentację, żeby wypiek wyszedł puszysty. Można jednak pominąć ten krok. Aby przygotować takie szybkie ciasto drożdżowe, trzeba wykorzystać prostą sztuczkę, mi powiedziała o niej moja ciocia Krysia. Mianowicie chodzi o włożenie go do zimnego piekarnika. Dlaczego to działa? Podczas nagrzewania się urządzenia ciasto zaczyna rosnąć wraz z podnoszącą się temperaturą. To sprawia, że drożdże mają czas na fermentację, a ciasto na wyrastanie. Ten sprytny patent sprawdzi się idealnie, gdy zależy nam na czasie.

Przepis: Szybkie ciasto drożdżowe Te ciasto przygotujesz niezwykle szybko, a smakuje genialnie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 563 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 2 szklanki mąki

4 łyżki cukru

2 jajka

10 g cukru waniliowego

¾ szklanki mleka

30 g świeżych drożdży

¼ szklanki oleju

szczypta soli

50 g płatków migdałowych Na kruszonkę: 80 g mąki

40 g masła

40 g cukru Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaW dużej misce połącz jajka, mleko, cukier, cukier waniliowy, drożdże oraz połowę ilości mąki. Wymieszaj składniki i odstaw na około 15 minut. Dodanie pozostałych składnikówPo 15 minutach dodaj do masy olej, pozostałą mąkę oraz szczyptę soli. Dokładnie wymieszaj, aby uzyskać jednolitą konsystencję. Zrobienie kruszonkiW osobnej misce umieść masło, cukier i mąkę. Zagnieć to na grudki. Na chwilę wstaw do lodówki, a następnie rozatrzyj dłonią, by powstały kawałki kruszonki. Pieczenie ciastaFormę o wymiarach mniej więcej 25 × 35 cm wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż do niej ciasto i posyp je kruszonką oraz płatkami migdałów. Umieść formę w zimnym piekarniku. Następnie ustaw temperaturę na 170 °C i piecz przez około 45 minut.

O czym jeszcze pamiętać?

Po upieczeniu i schłodzeniu ciasta zawsze przechowuj je w szczelnym pojemniku. Dzięki temu będzie smaczne i świeże nawet przez trzy dni. Przy robieniu tego wypieku pamiętaj, że mleko, które dodajesz, powinno być ciepłe, ale nie za gorące. Ta sama zasada dotyczy rozpuszczonego masła. Reszta składników, szczególnie jajka, powinna mieć temperaturę pokojową – wyjmij je z lodówki minimum dwie godziny wcześniej. Istotna jest też jakość poszczególnych składników, ponieważ to przekłada się bezpośrednio na smak ciasta.

Do ciasta drożdżowego możesz dodać owoce sezonowe – teraz świetnie sprawdzą się na przykład śliwki, gruszki czy jabłka. Będzie też pysznie smakować z rodzynkami i żurawiną. Dla wzbogacenia aromatu możesz dodać cynamon lub wanilię. Ciasto drożdżowe można również mrozić, więc śmiało przygotuj większą porcję. Jeśli masz więcej czasu, koniecznie skorzystaj z przepisu na ciasto drożdżowe jak u babci.

