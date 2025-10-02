Jem orzechy włoskie, laskowe, pistacje i fistaszki. Sprawdź, jak działają na organizm i kiedy lepiej ich unikać

Orzechy są niezwykle zdrową przekąską, która powinna na stałe zagościć w jadłospisie każdego z nas. To źródło zdrowych tłuszczów, białka, błonnika pokarmowego, ale też witamin i minerałów. Choć stanowią wartościowy element naszej diety, to trzeba pamiętać o tym, że są dość kaloryczne, dlatego należy jeść je z umiarem. Wszystkie orzechy najlepiej spożywać w formie naturalnej, czyli bez soli i dodatku tłuszczu.

Jakie właściwości mają najpopularniejsze orzechy?

Do najbardziej lubianych i najczęściej spożywanych należą orzechy włoskie, laskowe, pistacje i fistaszki. Są chrupiącym dodatkiem do sałatek, deserów, owsianki czy ciast. Orzechy włoskie wyróżniają się najwyższą zawartością kwasów omega-3 spośród nich. Są też bardzo bogate w antyoksydanty (polifenole i witaminę E). Ich jedzenie wspiera pracę mózgu i układu nerwowego, ale też pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL i chroni serce. Do tego działają przeciwzapalnie i opóźniają starzenie się organizmu. Są też źródłem witamin z grupy B i kwasu foliowego.

Z kolei orzechy laskowe mają wyjątkowo wysoką zawartość witaminy E, która jest nazywana witaminą młodości. Jest to silny przeciwutleniacz, który wspiera również odporność. Są też bogate w magnez, cynk, potas i żelazo. Pistacje wyróżniają się dużą zawartością luteiny i zeaksantyny (karotenoidów), które mają bardzo pozytywny wpływ na wzrok. Chronią między innymi przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej. Orzeszki ziemne (fistaszki) zawierają rekordową ilość witaminy B3 (niacyny) spośród wszystkich innych orzechów. Jest ona kluczowa dla pracy mózgu i układu nerwowego. Posiadają również resweratrol, który ma właściwości przeciwzapalne i dobrze działa na serce.

Skutki uboczne jedzenia orzechów

Spożywanie orzechów jest korzystne dla zdrowia, jednak czasami mogą wystąpić skutki uboczne. Chodzi między innymi o reakcje alergiczne. Alergia na orzechy należy do najczęstszych, a zarazem najbardziej niebezpiecznych alergii pokarmowych. Nawet jeśli ktoś bezpiecznie może spożywać orzechy, to nadal powinien kontrolować ich ilość. Są bogate w tłuszcze, białko i błonnik, a przy nadmiernym ich jedzeniu mogą pojawić się gazy, ból brzucha i uczucie ciężkości, a także niestrawność i zgaga. Może się to też przekładać na przyrost masy ciała z uwagi na dużą kaloryczność tego produktu.

Czytaj też:

Robisz zakupy w Biedronce? Katarzyna Bosacka wybrała pyszne i zdrowe „perełki”Czytaj też:

Dietetyk poleca ten tani suplement. Pomaga na tarczycę i jelita. Twój mózg też ci podziękuje!