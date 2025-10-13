To kremowe ciasto wygląda jak z cukierni, a ma mniej kalorii niż kupny deser. Pokochasz je od pierwszego kęsa.

Ciasto kojarzy się zwykle z ciężkimi oraz kalorycznymi deserami. Jednak ta „zebra” jest zupełnie inna. Wygląda niczym kulinarne dzieło sztuki, rozpływa się w ustach i nie tuczy jak pozostałe słodkości. Powstaje na bazie tanich, sezonowych produktów i wbrew pozorom nie wymaga wiele pracy. Sprawdź, dlaczego warto włączyć ją do jesiennego menu. Wspaniały smak i wygląd to nie wszystko. Lista zalet tego przysmaku jest znacznie dłuższa.

Jak zrobić dyniową „zebrę”?

Bazą tego deseru jest masa twarogowa oraz purée z dyni. Do jego przygotowania najlepiej użyć dyni hokkaido. Ma zwarty miąższ i cienką skórkę, dzięki czemu nie trzeba jej obierać. Wystarczy umyć warzywo, a następnie pokroić na części i pozbawić gniazd nasiennych. Nie wyrzucaj pestek. Po uprażeniu stają się świetną przekąską. Można je również wykorzystać jako składnik różnego rodzaju sałatek.

Wydrążone kawałki dyni ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia (skórką do dołu), a następnie wstaw całość do piekarnika nagrzanego do 185 stopni (grzanie góra-dół) na około 35-45 minut. Przestudzone warzywo zblenduj na gładką masę. Tak przygotowane purée przechowuj w szklanym, zamykanym naczyniu, w lodówce (nie dłużej niż 5-7 dni). Pulpę możesz też zamrozić.

Jeśli nie masz zbyt wiele czasu, sięgnij po gotowy produkt dostępny w sklepach spożywczych i supermarketach. Pamiętaj, by wybierać naturalne wyroby pozbawione sztucznych barwników, konserwantów, wzmacniaczy smaku oraz dodatku cukru. Im krótszy i prostszy skład danego artykułu, tym lepiej.

Przepis: Ciasto dyniowe „zebra” Wspaniale wygląda i świetnie smakuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 9 Liczba kalorii 140 w każdej porcji Składniki Masa serowa: 400 g ricotty lub serka homogenizowanego naturalnego (min. 7% tłuszczu)

2 jajka

2 łyżki cukru trzcinowego lub miodu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 łyżka mąki ziemniaczanej

2 łyżki jogurtu greckiego Masa dyniowa: 250 g puree z dyni

2 jajka

1,5 łyżki miodu lub cukru

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

pół łyżeczki kurkumy

szczypta gałki muszkatołowej Dodatkowo: 1 łyżeczka mleka lub śmietanki

1 czubata łyżka kakao naturalnego Sposób przygotowania Szykowanie masy serowejZblenduj ricottę, jajka, cukier, wanilię, mąkę i jogurt na gładką masę. Odłóż 200 g tej masy do osobnej miski (na warstwę kakaową). Robienie masy dyniowejWymieszaj purée z dyni z jajkami, przyprawami, miodem, mąką i kurkumą. Przygotowywanie masy kakaowejDo odłożonej części masy serowej dodaj kakao i łyżeczkę mleka. Dokładnie wymieszaj. Tworzenie wzoru „zebra”Na środek formy wyłożonej papierem do pieczenia wylej 2 łyżki masy serowej, potem dyniowej, a następnie kakaowej. Powtarzaj tę czynność naprzemiennie, aż wykorzystasz wszystkie masy. Nie mieszaj. Pieczenie ciastaOwiń formę folią aluminiową, wstaw do większej blachy wypełnionej gorącą wodą (do połowy wysokości). Piecz w 160 stopniach (grzanie góra–dół) przez 65–70 minut, aż środek się zetnie, ale nie wyschnie. Wyłącz piekarnik, uchyl drzwiczki i zostaw deser na 20 minut. Jeśli chcesz, możesz go schłodzić w lodówce

Dyniowa „zebra” – pyszny i zdrowy deser

Połączenie dyni i sera tworzy nie tylko pyszny, ale też niezwykle odżywczy „duet”. Dostarcza on sporej ilości białka oraz błonnika. Te dwa makroskładniki usprawniają przemianę materii i zapewniają uczucie sytości na długo. Już niewielka porcja deseru zaspokaja apetyt na słodycze. Dzięki temu łatwiej można kontrolować masę ciała. Warto podkreślić, że jeden kawałek tego ciasta ma około 140 kilokalorii. Dla porównania kromka chleba posmarowana masłem dostarcza od 160 do 180 kcal.

Czytaj też:

Jesienny hit z 2 składników. Zrób ten deser, a zapomnisz o sklepowych słodkościachCzytaj też:

Nie tylko smakuje, ale i odmładza! Oto mój przepis na kolagenowy mus z 4 składników