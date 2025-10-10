Jesienny hit z 2 składników. Zrób ten deser, a zapomnisz o sklepowych słodkościach

Jesienią w mojej kuchni „króluje” dynia. Robiłam z niej już najrozmaitsze dania – poczynając od placuszków, poprzez zapiekanki, a na ciastach kończąc. Nigdy jednak nie przyszłoby mi do głowy, że można z niej zrobić taki deser. Na szczęście siostra mnie „oświeciła”. Przepis na ten przysmak przywiozła z wakacji z Turcji, a ja niedawno miałam okazję go spróbować. I powiem jedno – smakuje obłędnie. Sklepowe słodkości nie mają z nim żadnych szans. Aż trudno uwierzyć, że powstaje tylko z dwóch składników.

Jak zrobić turecki dyniowy deser?

Kabak Tatlısı to turecki deser z dyni kojarzony głównie z rejonem Antalyi. Powstaje na bazie dwóch składników – dyni i cukru, ale często wykorzystuje się w nim również posiekane orzechy, pistacje czy wiórki kokosowe jako element dekoracyjny. Przygotowanie przysmaku, choć banalnie proste, wymaga cierpliwości. Dynię trzeba długo gotować, by zyskała odpowiednią konsystencję. Wysiłek jednak popłaca, bo efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania, przywodząc na myśl wykwintne słodkie przysmaki serwowane w najlepszych restauracjach.

Rada: turecki deser dyniowy możesz również podawać w towarzystwie pasty tahini, posiekanych migdałów czy jogurtu naturalnego. Dobór dodatków zależy tak naprawdę wyłącznie od twoich preferencji.

Przepis: Turecki deser dyniowy To prosty i obłędnie pyszny przysmak. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Turecka Czas przygotowania 3 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 217 w każdej porcji Składniki 1 kg dyni

1 szklanka cukru Dodatkowo: ulubione składniki (orzechy, wiórki kokosowe, jogurt naturalny itp.) Sposób przygotowania Szykowanie dyniObierz dynię, usuń z niej pestki i pokrój warzywo na duże kawałki. Wrzuć miąższ do garnka, posyp cukrem i przykryj. Odstaw na kilka godzin, a najlepiej całą noc, by warzywo puściło sok. Robienie deseruNastępnego dnia gotuj dynię na małym ogniu przez 30–40 minut, aż zmięknie i masa zgęstnieje. Podawanie deseruPrzełóż deser na talerze lub do pucharków i udekoruj ulubionymi dodatkami.

Dlaczego warto jeść dynię?

Dynia to prawdziwy skarb jesieni. Ma mało kalorii (100 gramów ugotowanego warzywa dostarcza od 20 do 40 kcal), ale obfituje w cenne składniki odżywcze, które wspierają zdrowie na wielu różnych poziomach. Zawiera spore ilości beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Dzięki temu wzmacnia odporność, poprawia wzrok i korzystnie wpływa na stan skóry oraz włosów. W jej składzie znajdziemy również witaminę C i E. Związki te wykazują silne właściwości antyoksydacyjne. Neutralizują wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia, a jednocześnie redukują stany zapalne tkanek i chronią komórki przed uszkodzeniami.

Dynia może się także pochwalić wysoką zawartością błonnika, który reguluje trawienie, daje uczucie sytości i pomaga ustabilizować stężenie glukozy we krwi. Z kolei obecny w niej potas wspiera pracę serca i ciśnienie krwi, a cynk i magnez pomagają w regeneracji organizmu i utrzymaniu dobrego nastroju.

Czytaj też:

Ta zielona zupa wzmacnia moją odporność i chroni serce. Naukowcy też chwalą jej działanieCzytaj też:

Dietetyczka ostrzega: tych jesiennych produktów z Biedronki lepiej nie kupuj. Jeden z nich to góra cukru