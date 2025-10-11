Nie tylko smakuje, ale i odmładza! Oto mój przepis na kolagenowy mus z 4 składników

Kolagen ma kluczowe znaczenie dla kondycji naszej skóry, ponieważ jest jej głównym białkiem. Wpływa na jej jędrność i elastyczność. To właśnie dzięki niemu skóra jest odporna na rozciąganie i zwiotczenie. Już po 25. roku życia nasza naturalna produkcja kolagenu spada, a to z kolei prowadzi do stopniowego pojawiania się zmarszczek i tego, że skóra zaczyna się robić wiotka. Jeśli chcemy opóźnić procesy starzenia, możemy sięgnąć po kolagen w formie proszku, który jest dostępny na rynku. Zazwyczaj dodaje się go do smoothie lub napoju, jednak ja wpadłam na znacznie lepszy pomysł.

Pyszny deser z kolagenem

Postanowiłam przyrządzić obłędnie smaczny mus, do którego po prostu dodałam swoją dzienną dawkę kolagenu. Do jego przygotowania będziesz potrzebować jeszcze tylko gorzkiej czekolady i śmietany kremówki. Ja dodaję też łyżeczkę cukru, jednak jeśli jesteś na diecie odchudzającej, możesz zastosować na przykład erytrytol. Ma on zerową kaloryczność i nie podnosi poziomu glukozy we krwi. Zrobienie tego deseru zajmuje dosłownie chwilę

Przepis: Deser z kolagenem Ten deser to moje odkrycie. Uwielbiam go jeść, też się w nim zakochasz! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 766 Składniki 40 g gorzkiej czekolady

1 łyżka cukru

150 ml mocno schłodzonej śmietany 36%

dzienna dawka kolagenu Sposób przygotowania Przygotowanie czekoladyPołam czekoladę na cząsteczki i rozpuść w kąpieli wodnej. Następnie ostudź. Łączenie składnikówŚmietanę ubij na sztywno z cukrem i delikatnie wymieszaj z rozpuszczoną czekoladą. Dodaj swoją dzienną dawkę kolagenu. Wymieszaj i wstaw do lodówki na minimum godzinę.

Napoje na piękną skórę

Wygląd skóry może poprawiać picie różnych naparów. Zielona herbata to silny przeciwutleniacz, który pomaga walczyć z wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za jej starzenie się. Z kolei woda z cytryną wspiera nawadnianie, ale też detoksykację. Nie można też zapominać o zwykłej wodzie – odpowiednie nawodnienie to podstawa zdrowej, promiennej skóry. Możesz też postawić na wodę kokosową czy sok z aloesu.

Co jeść, by się wolniej starzeć?

Jeśli chcesz zadbać o swój organizm i spowolnić procesy starzenia, musisz włączyć do swojej diety zdrowe tłuszcze, takie jak kwasy omega-3. Znajdują się one między innymi w orzechach włoskich, nasionach lnu czy tłustych rybach. Nie zapominaj też o jedzeniu owoców i warzyw – są one bogate w antyoksydanty, które chronią komórki przed uszkodzeniem. Koniecznie ogranicz też przetworzoną żywność, cukry proste i czerwone mięso. Przypominamy również, że używki, takie jak alkohol czy papierosy, bardzo negatywnie wpływają nie tylko na zdrowie, ale także na wygląd.

