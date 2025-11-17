Placuszki „budyńki puchatki” z przepisu mojej babci. Są cudownie puszyste i zrobisz je w 15 minut

Racuchy są tradycyjnymi placuszkami, które uwielbia większość z nas. Często kojarzą się z rodzinnym ciepłem. To idealny pomysł na śniadanie, kolację czy przekąskę. Są puszyste, delikatne i dosłownie rozpływają się w ustach. Można je serwować na wiele sposobów. Wybornie smakują posypane tylko cukrem pudrem, ale też podane z owocami, ulubioną konfiturą czy odrobiną miodu. Doskonale komponują się też z odrobiną jogurtu naturalnego.

Jak zrobić budyniowe racuszki? Prosty przepis

Pamiętam, że moja ukochana babcia racuchy przygotowywała w nieco inny sposób. Od tych klasycznych różniły się one tym, że miały cudownie waniliowy smak. U mnie w domu zawsze te placuszki nazywało się „budyńki puchatki”. Kiedy babcia zaczynała je smażyć, cały dom pachniał tak cudownie i słodko, że nawet zimowe poranki stawały się znacznie przyjemniejsze. Przygotowywanie tych placuszków zawsze w domu było „małym świętem”, ponieważ każdy za nimi przepadał.

Przepis: Placuszki budyniowe Te placuszki to moja ulubiona przekąska. Inni też się nimi zajadają. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 328 w każdej porcji Składniki 160 g mąki pszennej

200 g maślanki

1 jajko

40 g cukru pudru

40 g proszku budyniowego waniliowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Łączenie składnikówWyjmij składniki wcześniej, aby miały temperaturę pokojową. W misce połącz mąkę, cukier puder, proszek budyniowy i proszek do pieczenia. Dodaj maślankę oraz jajko. Wymieszaj wszystko trzepaczką lub krótko mikserem, aż masa będzie gładka i jednolita. Smażenie placuszkówRozgrzej nieprzywierającą patelnię, używając niewielkiej ilości tłuszczu. Nakładaj ciasto łyżką, formując niewielkie racuszki. Smaż je na małym ogniu z dwóch stron, aż urosną i równomiernie się przyrumienią.

Pomysły na inne pyszne placuszki

Jeśli chcesz, żeby twoje placuszki były bardziej chrupiące, spróbuj dodać do środka posiekane orzechy lub płatki owsiane. Możesz przygotować je też w wersji bardziej sycącej – z twarogiem. W ten prosty sposób dostarczysz sobie dużej ilości białka. Dorzuć rodzynki, a będą jeszcze smaczniejsze. Moim faworytem są jednak placuszki bananowe bez cukru. To owoce nadają im cudownej słodyczy. Koniecznie spróbuj też przygotować pyszne placuszki ze skyrem. Pachną jabłkiem i poprawią humor, gdy szaro za oknem.

Do słodkich placuszków pasuje wiele przypraw, takich jak między innymi cynamon, wanilia, ale też kakao. Pamiętaj też, by smażyć je na dobrze rozgrzanym, ale nie za gorącym tłuszczu. Dzięki temu będą miały czas, żeby urosnąć i równomiernie się zarumienić. Jeśli z kolei placuszki chcesz zaserwować jako deser, podaj je z gałką lodów waniliowych i świeżymi owocami, będą smakować cudownie.

