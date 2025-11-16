Od 16 listopada w Stokrotce będzie szał na masło i kawę. Te ceny robią wrażenie

Robienie zakupów podczas promocji spożywczych może pomóc nam realnie oszczędzać. Choć wydaje się, że to jedynie kilka lub kilkanaście złotych, to w skali miesiąca może się z tego uzbierać naprawdę duża suma. Trzeba tylko planować, co i kiedy kupimy, bazując na aktualnych gazetkach promocyjnych supermarketu.

Tanie masło w Stokrotce

Komponując listę zakupów, nie tylko unikniesz impulsywnego kupowania produktów, których nie potrzebujesz, ale też sprawdzisz, co dostaniesz aktualnie w atrakcyjnej cenie. Teraz warto kupić w Stokrotce masło. Chodzi o masło ekstra Łaciate marki „Mlekpol”. Od poniedziałku do środy (17–19 listopada) kupisz je znacznie taniej niż normalnie. Zamiast 7,99 zł zapłacisz jedynie 4,99 zł. Warunkiem jest jednak posiadanie specjalnej aplikacji Stokrotki. Obowiązuje też jeszcze inna, ważna zasada: rabat naliczy się jedynie przy zakupie trzech opakowań tego produktu. Jeśli kupisz tylko jedną lub dwie kostki tego masła, zapłacisz więcej.

Bez obaw możesz też zrobić zapas masła, ponieważ nawet jeśli nie wykorzystasz go teraz, to możesz je zamrozić i rozmrozić wtedy, gdy będzie ci akurat potrzebne.

Dobra kawa w atrakcyjnej cenie

Produktem, na który zapewne „poluje” też dużo osób, jest kawa. Ona również w Stokrotce przez najbliższych kilka dni będzie w bardzo dobrej cenie. Kawa mielona MK Cafe Premium kosztuje tylko 39,99 zł zamiast 79,98 zł. Z kolei kawę ziarnistą Jacobs nabędziesz za 79,99 zł zamiast 84,89 zł. Ta promocja dotyczy różnych rodzajów tej kawy z wyłączeniem Jacobs Origins. Powyższe promocje trwają do 19 listopada.

Pamiętaj, że kawa musi być przechowywana w chłodnym i suchym miejscu, by zachowała wszystkie swoje właściwości. Najlepiej trzymać ją więc w szczelnie zamkniętym pojemniku, który nie przepuszcza powietrza.

