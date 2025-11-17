Lidl i Biedronka ruszyły z akcjami 2+1 i 5+5. Gratisy tylko dziś, warto się pospieszyć

Początek tygodnia to dobry czas, by uzupełnić kuchenne zapasy. Większość sieci handlowych rusza wtedy z atrakcyjnymi promocjami na popularne artykuły spożywcze, które praktycznie każdy ma w domu. Tym razem sporo produktów można zgarnąć w gratisie. Sprawdź, na czym i gdzie zaoszczędzisz. Specjalnie dla ciebie zebraliśmy w jednym miejscu.

Dobre masło w Lidlu i w Biedronce

Biedronka przeceniła masło marki Mleczna Dolina. Klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację lojalnościową, zapłacą za kostkę tego masła tylko 3,95 zł, czyli 43 procent mniej niż zwykle. Obniżka zacznie obowiązywać jednak dopiero przy nabyciu 3 sztuk produktu. Tyle też wynosi dzienny limit zakupowy wprowadzony przez sieć.

Z kolei Lidl rozdaje masło Łaciate w ramach akcji „2 +1 gratis”. Innymi słowy, jeśli włożysz do koszyka trzy kostki tego smarowidła w cenie 7,99 złotych za sztukę przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Koszt jednego opakowania wyniesie więc około 5,33 zł. Aby skorzystać z oferty, musisz jeszcze zeskanować aplikację mobilną Lidl Plus i aktywować dostępny w niej kupon. Pamiętaj, że sieć nałożyła na klientów pewne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę nabywanych towarów w ramach opisanej promocji. Limit to 3 kostki masła (w tym jedna gratis) na kupon.

Cukier za darmo w Lidlu i Biedronce

Lidl przygotował dla posiadaczy aplikacji lojalnościowej jeszcze jedną ciekawą niespodziankę. Tym razem dotyczy ona białego cukru. Obejmuje marki Polski Cukier, Kuchnia Lidla oraz KuchniaLidla.pl. Jeśli włożysz do koszyka 5 opakowań produktu w cenie 2,79 zł za sztukę, kolejne 5 paczek otrzymasz za darmo. Limit to 10 kilogramów cukru gratis na kupon.

Biedronka również rozdaje cukier za darmo w ramach akcji „5+5 gratis”. Zasady promocji są takie same jak w Lidlu. Cena produktu również. Członkowie programu lojalnościowego mogą zgarnąć za darmo takie marki jak Sweet Family, Diamant, Polski Cukier czy Królewski. Obowiązuje limit dzienny – 10 paczek na jedno konto Moja Biedronka.

Kiedy iść na zakupy po masło i cukier?

Obie promocje na masło zaczynają się i kończą tego samego dnia – 17 listopada 2025 roku (w poniedziałek). Na uzupełnienie zapasów cukru masz nieco więcej czasu. Jeśli chcesz dostać go w gratisie, musisz zrobić zakupy w Biedronce i/lub Lidlu w ciągu najbliższych trzech dni. Akcja „5 +5 gratis” trwa od poniedziałku do środy (17-19 listopada 2025 roku).

Czytaj też:

Masło przegrywa z nimi z kretesem. Dietetyczka: te serki to najlepszy wybór na kanapkiCzytaj też:

Ten podwójnie czekoladowy deser zachwyci każdego. Zrób raz i rozkoszuj się jego smakiem