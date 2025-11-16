Masło przegrywa z nimi z kretesem. Dietetyczka: te serki to najlepszy wybór na kanapki

Polacy kochają różnego rodzaju smarowidła. Jakość wielu gotowych wyrobów zwykle pozostawia jednak sporo do życzenia. Zazwyczaj jest w nich pełno stabilizatorów, zagęstników, tłuszczu, konserwantów i wzmacniaczy smaku. Na szczęście powoli zaczyna się to zmieniać, a w „gąszczu” kiepskich produktów coraz częściej pojawiają się również takie, które naprawdę warto włożyć do koszyka podczas codziennych zakupów. Zwróciła na nie uwagę dietetyczka Joanna Kryształ w jednym z materiałów udostępnionych w sieci. Zobacz, czym warto smarować kanapki. Ten wybór może cię zaskoczyć.

Jakie smarowidła poleca dietetyczka?

Ekspertka radzi, by sięgać po serki kanapkowe. To – jak podkreśla – „zdecydowanie lepszy wybór niż masło na kanapki!” Cechują je bowiem mniejsza zawartość tłuszczu, zwłaszcza nasyconych kwasów tłuszczowych. Mają też znacznie więcej białka i trzy razy mniej kalorii. Nie warto jednak sięgać po pierwszy lepszy towar „z brzegu”. Zdaniem Joanny Kryształ najlepiej sprawdza się serek kremowy ze skyrem marki Delikate. Znajdziemy w nim jedynie maślankę, jogurt typu islandzkiego, śmietankę, koncentrat białek mleka, sól oraz bakterie kwasu mlekowego.

Świetny wybór dla osób aktywnych czy na odchudzanie, bo to dodatkowe źródło białka, czyli długie uczucie sytości – zaznacza specjalistka w opublikowanym materiale.

Jedno opakowanie produktu o wadze 200 gramów dostarcza 20 gramów tego makroskładnika. Warto podkreślić, że odpowiada on nie tylko za hamowanie uczucia głodu, ale też zwiększanie tempa przemiany materii. Jego trawienie wiąże się bowiem z większym wydatkiem energetycznym organizmu, a co za tym idzie szybszym spalaniem kalorii. W dodatku białko dostarcza aminokwasów niezbędnych do budowania tkanek.

Jak wykorzystać serek kanapkowy w kuchni?

Serki wysokobiałkowe świetnie nadają się nie tylko do smarowania pieczywa. Można je wykorzystać podczas przygotowywania domowych hamburgerów czy wrapów z tortilli lub pinsy. Doskonale sprawdzają się w roli delikatnego, kremowego sosu albo farszu. To jeden z tych produktów, dzięki którym można jeść smacznie i do syta, a jednocześnie wspierać redukcję masy ciała.

