Myślisz, że batoniki na diecie to zło? Te z Biedronki poleca dietetyczka i sama po nie sięgam

Słodycze na diecie to temat, który wciąż budzi emocje. Zresztą nie bez powodu. Większość przekąsek dostępnych na rynku stanowi mieszankę cukru, tłuszczu i sztucznych dodatków o znikomej wartości odżywczej. Na szczęście na sklepowych półach można znaleźć również prawdziwe „perełki”, które stanowią odstępstwo od tej reguły i zaskakują nawet ekspertów. Na jedną z nich zwróciła uwagę dietetyczka Zuzanna Zwolińska. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat batoników znanej marki. Sprawdź, co dokładnie poleca i dlaczego.

Jakie batoniki z Biedronki poleca dietetyczka?

Specjalistka radzi, by włączyć do diety batoniki marki Vitanella Raw. Te przekąski powstały na bazie pasty daktylowej, wiórków kokosowych, owoców oraz naturalnych aromatów. Nie zawierają dodatku cukru, wzmacniaczy smaku oraz konserwantów. „Jeden batonik ma około 170 kalorii i aż 4 gramy błonnika” – podkreśla Zuzanna Zwolińska w opublikowanym nagraniu. Pewnym „mankamentem” polecanych produktów jest mała zawartość białka oraz spora ilość cukrów prostych w składzie.

Wynika to z obecności daktyli i owoców. Dlatego warto do nich dodać na przykład pitny jogurt skyr, jeśli chcemy, aby ta przekąska syciła nas na długo – podpowiada dietetyczka.

Opisany „zestaw” jest świetną alternatywą dla sklepowych, wysokoprzetworzonych przegryzek. Świetnie zaspokaja ochotę na „coś słodkiego”, a jednocześnie hamuje uczucie głodu i zapobiega dalszemu podjadaniu i przyjmowaniu nadprogramowej liczby kalorii. Warto pamiętać, że zarówno białko, jak i błonnik odgrywają ważną rolę w procesie odchudzania. Z jednej strony sycą, a z drugiej – usprawniają pracę przewodu pokarmowego i przyspieszają spalanie kalorii. W dodatku błonnik stanowi cenną pożywkę dla „dobrych” bakterii w jelitach. Wspiera prawidłowy rozwój mikrobioty, a co za tym idzie pośrednio wzmacnia odporność i redukuje stany zapalne. Reguluje też rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom.

Jak jeść batoniki na diecie, by schudnąć?

Przede wszystkim batoniki lub inne słodycze nie powinny być formą nagrody czy pocieszenia, ale elementem zbilansowanego planu żywieniowego. Warto kupować je na sztuki, a nie w tak zwanych wielopakach – dzięki temu łatwiej zachować umiar, jeśli chodzi o ilość słodyczy w diecie. Nie warto wprowadzać do diety twardych zakazów żywieniowych, ponieważ mogą one przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.

