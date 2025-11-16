Polacy nagminnie jej używają, a to najgorsza przyprawa do zup. Może zrujnować zdrowie

Maggi jest bardzo popularną przyprawą, którą stosuje się na całym świecie, również w Polsce. Ma charakterystyczny smak, który staje się idealnym uzupełnieniem wielu potraw. Można jej używać do zup, sosów, mięs, ale sprawdzi się nawet jako dodatek do sałatek czy makaronów. Choć zajmuje specjalne miejsce w wielu polskich domach, to okazuje się jednak, że poza walorami smakowymi ma też naprawdę wiele minusów.

To jedna z najgorszych przypraw

O ile od czasu do czasu można sięgnąć po tę przyprawę, to używanie jej zbyt często i w nadmiernych ilościach jest bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Wynika to między innymi z zawartości sztucznych dodatków i wzmacniaczy smaku, takich jak na przykład glutaminian sodu. Nie jest on szkodliwy sam w sobie, ponieważ jako dodatek jest dopuszczony do obiegu, to jednak jego nadmiar jest niekorzystny dla naszego organizmu.

Podczas gdy glutaminian sodu jest substancją budzącą kontrowersje, największym problemem zdrowotnym w tego typu przyprawach jest bardzo duża zawartość soli.

Nadmierne spożycie soli prowadzi do nadciśnienia krwi, co zwiększa ryzyko udarów mózgu oraz demencji, a także upośledza funkcje poznawcze. Duże spożycie soli zwiększa również ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, niewydolności serca, kamicy nerek, osteoporozy oraz nowotworów, głównie raka żołądka – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Czym zastąpić Maggi?

Warto zrezygnować z częstego stosowania tej popularnej przyprawy. Dla niektórych alternatywą jest na przykład sos sojowy, jednak jego również należy używać oszczędnie, ponieważ ten produkt także zawiera spore ilości soli. Można zastąpić ją jednak naturalnymi, zdrowymi składnikami. Najlepiej przygotować własną mieszankę przypraw. Nie tylko w ten sposób poprawisz smak potraw, ale też skorzysta na tym twoje zdrowie. Jest to dobry sposób na unikanie nadmiaru soli oraz sztucznych dodatków. Dobrze jest eksperymentować, by znaleźć takie połączenie, które odpowiada nam najbardziej. Możesz łączyć ze sobą suszone zioła, ale też czosnek, cebulę w proszku, wędzoną paprykę, imbir, kurkumę czy chili.

