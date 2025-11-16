Ten podwójnie czekoladowy deser zachwyci każdego. Zrób raz i rozkoszuj się jego smakiem

Domowe desery są świetnym sposobem na to, by cieszyć się słodkim smakiem bez konieczności wychodzenia do sklepu. Co więcej, w ten sposób masz pełną kontrolę nad składnikami, których używasz. Dzięki temu często jest nie tylko smaczniej, ale też zdrowiej. Ich przygotowywanie w domu to także przyjemność, która może połączyć całą rodzinę.

Przepis na bardzo czekoladowy deser

Ja uwielbiam bardzo czekoladowy deser, na który dostałam ostatnio przepis od mojej dobrej koleżanki. Chodzi o wykorzystanie budyniu czekoladowego oraz gorzkiej czekolady. Smaki tych dwóch produktów cudownie się przenikają, tworząc jeszcze bardziej intensywny efekt. Taki przysmak z pewnością zasmakuje każdemu łasuchowi.

Przepis: Bardzo czekoladowy mus Ten mus jest naprawdę obłędny. Wystarczy zmieszać kilka składników i gotowe. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 259 w każdej porcji Składniki 1 budyń czekoladowy

500 ml mleka

2 łyżki cukru

30 g gorzkiej czekolady

250 ml schłodzonej śmietanki 30%

1 łyżka cukru pudru Sposób przygotowania Przygotowanie budyniuCzekoladę rozpuść w miseczce. Z 500 ml zimnego mleka odlej ćwierć szklanki i rozmieszaj w nim zawartość torebki, dodając 2 łyżki cukru. Pozostałe mleko zagotuj. Do gotującego się mleka wlej rozmieszany proszek z cukrem i ciągle mieszając, zagotuj. Dodanie pozostałych składnikówDo jeszcze gorącego budyniu dodaj rozpuszczoną czekoladę i dokładnie wymieszaj. Następnie przełóż budyń do miski i odstaw do wystudzenia. Schłodzoną śmietankę ubij z przesianym cukrem pudrem na sztywno. Wyjmij z lodówki budyń czekoladowy i wymieszaj dokładnie z pozostałą masą.

Możesz go połączyć z domową granolą, dodać do niego pokruszone herbatniki, orzechy. Doskonale pasują też suszone lub świeże owoce. Jeśli masz ochotę na jeszcze więcej czekoladowego smaku, to dorzuć odrobinę startej czekolady na wierzch lub kakaowe kruche ciasteczka.

Inne pomysły na domowe desery

Doskonałym pomysłem na taki domowy deser są też ciastka owsiane. Są nie tylko pyszne, ale też szybkie w przygotowaniu. Klasyką, którą uwielbia niemal każdy, są również domowe racuszki. Zdrowa opcja to pudding z nasionami chia i mango. Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie chlebka bananowego – robi się go oczywiście z bananów i kilku podstawowych składników, które większość z nas ma już w domu, czyli mąki, jajek i proszku do pieczenia.

Jeśli z kolei masz ochotę przyrządzić ciasto, to zastosuj sprytny patent. Zamiast piec spód, użyj pokruszonych biszkoptów zmieszanych z roztopionym masłem. Dobrze sprawdzą się też groszek ptysiowy lub biszkopty. To znacznie uprości całość, ale też skróci czas, który trzeba spędzić w kuchni. Koniecznie też zobacz, jak przygotować ekspresowy deser, który smakuje jak ten z najlepszej restauracji. Gdy poczęstujesz nim gości, to możesz mieć pewność, że będą zachwyceni.

Czytaj też:

Ekspert zdradza fit słodycze z Lidla, które możesz jeść bez wyrzutów. Tanie, pyszne i pomagają schudnąćCzytaj też:

Jesienią robię tylko tę fit szarlotkę bez pieczenia. Pachnie obłędnie, smakuje jak marzenie i nie tuczy