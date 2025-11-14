Masz ochotę na coś słodkiego? 4 sztuki tego przysmaku poprawią humor i rozruszają jelita

Częste sięganie po słodycze nie jest dobrym nawykiem. Te produkty nie zawierają wartościowych składników, ale za to mają w sobie bardzo dużo cukru. Jego nadmiar w naszej diecie może prowadzić do próchnicy, nadwagi, ale też innych, znacznie poważniejszych problemów zdrowotnych. Zbyt duża ilość cukru zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, chorób serca, a także problemów z układem krążenia. Dodatkowo wpływa też na wahania nastroju. Warto więc dla swojego zdrowia i lepszego samopoczucia ograniczyć spożywanie słodyczy, zastępując je bardziej wartościowymi alternatywami.

Co jeść zamiast słodyczy?

Jedną z nich są suszone śliwki. To świetny zamiennik cukierków czy czekoladek. W przeciwieństwie do sklepowych słodkości dostarczają do naszego organizmu wielu cennych wartości odżywczych. Poza naturalnymi cukrami zawierają one błonnik pokarmowy, który pomaga w lepszym trawieniu i daje uczucie sytości na dłużej. Są również bogate w antyoksydanty. Zapobiegają one stresowi oksydacyjnemu, który powstaje na skutek braku równowagi między przeciwutleniaczami a wolnymi rodnikami. To w konsekwencji może prowadzić do chorób przewlekłych, ale też szybszego starzenia się organizmu.

Jakie jeszcze właściwości mają suszone śliwki?

Suszone śliwki doskonale wpływają również na zdrowie naszych kości. Ich jedzenie sprzyja między innymi hamowaniu utraty masy kostnej, co jest niezwykle ważne w przypadku kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko osteoporozy. Suszone śliwki dostarczają bowiem do organizmu takich minerałów jak potas, magnez oraz witaminę K. Są one kluczowe dla utrzymania gęstości kości.

Zawierają też dość dużą ilość potasu, co z kolei pozytywnie wpływa na funkcjonowanie naszego serca, ponieważ pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Musisz jednak pamiętać o tym, że suszone śliwki są dość kaloryczne, dlatego nie należy spożywać ich w nadmiarze. Najlepiej jeść od 4 do 6 sztuk dziennie. Taka porcja jest wystarczająca, aby dostarczyć organizmowi znaczną ilość błonnika, potasu i przeciwutleniaczy. Jednocześnie nie przekroczysz w ten sposób swojego dziennego bilansu kalorycznego, ale zaspokoisz potrzebę na „coś słodkiego”.

