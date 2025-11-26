Jedz codziennie 100 gramów. Badanie potwierdza: jelita pracują lepiej, a skóra robi się gładsza

Ananas jest jednym z najpopularniejszych owoców egzotycznych. Ma cudowny słodko-kwaśny smak i jest bardzo orzeźwiający. Świetnie smakuje „solo”, po prostu pokrojony w kawałki, ale można dodać go też do deserów, sałatek czy zrobić z niego pyszne smoothie. Często wykorzystuje się go także w koktajlach i sokach, ponieważ dobrze komponuje się z innymi owocami. Można użyć go też w daniach wytrawnych — będzie idealnym dodatkiem do mięs czy sosów. Okazuje się jednak, że poza doskonałym smakiem ten owoc ma jeszcze więcej dobroczynnych właściwości.

Ananas pomaga na skórę i zdrowie jelit

Japońscy naukowcy przeprowadzili badanie, w którym zbadali, jak jedzenie ananasa każdego dnia wpływa na stan skóry oraz środowisko jelitowe. Przebadali osoby spożywające ten owoc, które miały problemy skórne i tendencję do zaparć. Każdy uczestnik spożywał określoną porcję ananasa (dokładnie 100 gramów) dziennie. Po 8 tygodniach badacze zaobserwowali u nich złagodzenie zaparć, a także korzystne zmiany w składzie flory jelitowej. Wyników takich nie zaobserwowano u grupy kontrolnej — składała się ona z osób, które nie spożywały ananasa. Odnotowano także poprawę w nawilżeniu i gładkości skóry. Badacze sugerują więc, że długotrwałe spożycie ananasa może poprawiać zdrowie skóry i środowisko jelitowe.

Jakie jeszcze właściwości ma ananas?

Ananas jest świetnym źródłem witaminy C. Ma także potencjalne właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu działa łagodząco przy bólach stawów. Osoby, które cierpią na artretyzm, powinny włączyć go do swojej diety. To także dobre źródło magnezu, który wspiera pracę mięśni i jest istotny dla prawidłowej pracy układu nerwowego. Ten owoc zawiera też potas, ważny dla gospodarki elektrolitowej i utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi.

Ananas może być dobrym wyborem dla osób, które się odchudzają. Ma niewiele kalorii (około 50 w 100 gramach), a do tego zawiera błonnik pokarmowy, który usprawnia trawienie i sprawia, że dłużej czujemy się syci.

