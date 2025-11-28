Ciągle brakuje ci siły? Ten czerwony koktajl od dietetyczki stawia na nogi

Wstajesz rano po całej przespanej nocy, a czujesz się tak jakbyś nie zmrużyła oka? Kawa nie pomaga, a sił masz tyle, co kot napłakał? Za te kłopoty odpowiadać może niski poziom ferrytyny we krwi. To białko odpowiedzialne za magazynowanie żelaza. Gdy jego stężenie spada, organizm zaczyna „oszczędzać energię” na każdym kroku: spowalnia metabolizm, pogarsza koncentrację i nawet relatywnie proste czynności niewielkie stają się zaskakująco męczące. Na szczęście istnieje prosty sposób, by temu zaradzić. Dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz radzi, by włączyć do codziennej diety specjalny, czerwony koktajl. Zobacz, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Jak zrobić koktajl na podniesienie ferrytyny?

To bardzo proste. Ekspertka radzi, by postawić na połączenie gotowanego buraka z kiwi, pomarańczą, selerem, szpinakiem, olejem lnianym i natką pietruszki. Warto zwrócić szczególną uwagę na ostatni z tych składników. Stugramowa porcja zieleniny dostarcza ponad 6 mg żelaza. W dodatku zawiera witaminę C, która poprawia jego przyswajanie. Warto jednak pamiętać, że napój nie zadziała niczym magiczna różdżka. Nie poprawi wyników z dnia na dzień. Potrzeba cierpliwości i konsekwencji, by włączenie go do diety przyniosło efekty. Duże znaczenie ma też wzbogacenie jadłospisu o inne produkty bogate w żelazo, na przykład podroby, jajka, pestki dyni, sezam itp.

Przepis: Koktajl na podniesienie ferrytyny Poleca go znana dietetyczka. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 112 w każdej porcji Składniki 100 g kiwi

30 g szpinak

220 g pomarańcza

6 g natka pietruszki

15 ml oleju lnianego

35 g selera naciowego

250 ml wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz i ugotuj buraki. Pokrój je na mniejsze kawałki. Możesz też kupić gotowe gotowane buraki dostępne w sklepach. Obierz owoce. Umyj zieleninę. Łączenie składnikówZmiksuj wszystkie składniki w blenderze.

Jak objawia się niski poziom ferrytyny?

Przewlekłe zmęczenie i brak energii to nie jedyne sygnały wskazujące na niski poziom ferrytyny. Często towarzyszą im również inne objawy, na przykład problemy z koncentracją, wypadanie włosów, łamliwość paznokci, bladość skóry itp. Nierzadko pojawiają się także: bóle i zawroty głowy, wahania nastrojów czy wzmożone infekcje związane ze spadkiem odporności. Jeśli zauważysz u siebie te lub inne niepokojące symptomy, skonsultuj się z lekarzem. Pamiętaj, że problemy zdrowotne mogą mieć wiele różnych przyczyn i nie należy ich bagatelizować.

Czytaj też:

Dietetyk wskazuje dwa słodycze ze sklepu. Możesz je jeść bez wyrzutów, nawet na diecieCzytaj też:

Myślisz, że ketchup bez cukru to lepszy wybór? Bosacka pokazuje, gdzie kryje się haczyk