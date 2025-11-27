Przez 6 tygodni jedz garść tej przekąski. Wyniki zaskoczyły nawet specjalistów

To, w jaki sposób się odżywiamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Mowa nie tylko o tym fizycznym, ale również psychicznym samopoczuciu. Często nie zdajemy sobie sprawy, że codzienne wybory żywieniowe mogą wspierać naszą odporność czy chronić przed chorobami. Tak jest między innymi w przypadku pistacji, które zazwyczaj traktujemy jedynie jako smaczną przekąskę.

Pistacje dobrze wpływają na zdrowie oczu

Okazuje się jednak, że mają one dobroczynne działanie na cały nasz organizm. Podczas 12-tygodniowego badania klinicznego specjaliści sprawdzili wpływ pistacji na zdrowie oczu. Wyniki badania zostały opublikowane na łamach czasopisma „The Journal of Nutrition”. Naukowcy z Tufts University zbadali, jak regularne spożywanie pistacji wpływa na gęstość optyczną pigmentu plamki żółtej (MPOD), który chroni siatkówkę oka przed uszkodzeniami spowodowanymi niebieskim światłem i stresem oksydacyjnym. Pistacje zawierają bowiem spore ilości luteiny i zeaksantyny, czyli przeciwutleniaczy kluczowych dla zdrowia oczu.

Okazuje się, że jedzenie dwóch garści pistacji dziennie (około 57 gramów) zwiększa gęstość pigmentu plamki żółtej, a w długotrwałej perspektywie zmniejsza ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej.

Osoby, które jadły pistacje, doświadczyły znacznego wzrostu MPOD w ciągu zaledwie sześciu tygodni, co sugeruje, że regularne spożywanie pistacji może pomóc w utrzymaniu zdrowia oczu poprzez zwiększenie poziomu luteiny w siatkówce –stwierdziła Tammy M. Scott, główna autorka badania.

Jakie są inne właściwości pistacji?

Jedzenie pistacji pozytywnie wpływa także na zdrowie serca i układu krążenia. Obniża poziom „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów. Przyczynia się również do zmniejszenia ciśnienia krwi, z uwagi na potas i zdrowe tłuszcze, które występują w pistacjach.

Są one również polecane jako zdrowa przekąska dla osób z insulinoopornością, a także cukrzycą typu 2, ponieważ regulują poziom cukru we krwi. Ich jedzenie jest także wsparciem dla układu pokarmowego, ponieważ charakteryzują się dużą zawartością błonnika. Mają również działanie przeciwzapalne. Oznacza to, że neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym i zmniejszając ryzyko rozwoju chorób przewlekłych.

