Biedronka odpala ofertę „3+3” i „2+2 gratis”, ale tylko przez jeden dzień. Ścina też cenę cukru i oleju

Świetnym sposobem na zaoszczędzenie jest robienie zakupów na różnych promocjach. Oferują je niemal wszystkie większe supermarkety i to dość regularnie. Dobrym pomysłem jest więc systematyczne przeglądanie gazetek promocyjnych, by wiedzieć, co akurat opłaca się kupić. Teraz warto wybrać się do Biedronki. Taniej dostaniesz tam produkt, którego regularna cena jest naprawdę dość wysoka.

Tanie masło w Biedronce

Masło ekstra z polskiej mleczarni nabędziesz w ramach promocji „2 plus 2 gratis”. Cena regularna to 7,99 zł, jednak przy zakupie czterech sztuk za każdą z nich zapłacisz tylko 3,99 zł. Limit dzienny to cztery kostki tego masła na kartę Moja Biedronka. Ta promocja obowiązuje jednak tylko przez jeden dzień – w piątek (27 listopada).

Jednak w najbliższą sobotę (28 listopada) masło polskie ekstra marki „Mlekovita” też warto nabyć. Kupując trzy kostki tego produktu, kolejne trzy dostaniesz całkowicie za darmo. Ta promocja również trwa tylko przez jeden dzień. Limit to 6 sztuk na kartę Moja Biedronka (maksymalnie trzy gratis).

Już teraz warto zrobić zapas masła przed świętami Bożego Narodzenia, ponieważ w grudniu zazwyczaj pieczemy znacznie więcej niż na co dzień. Mając wcześniej kupiony ten produkt w większej ilości, unikniemy stresu i będziemy mogli spokojnie przygotować świąteczne ciasta.

Co jeszcze warto kupić?

Do soboty (29 listopada) możesz kupić też więcej produktów w naprawdę atrakcyjnych cenach. Jednym z nich jest cukier biały (1 kilogram) marki: Sweet Family, Diamant, Polski Cukier, Królewski. Dostaniesz go w wyjątkowo niskiej cenie. Za jedno opakowanie zapłacisz 1,99 zł zamiast 2,79 zł. Limit dzienny to 10 opakowań. Warto zapakować też olej rzepakowy marki „Kujawski”. Jego cena regularna to 21,49 zł. Teraz jednak zapłacisz jedynie 13,98 zł. Obowiązuje jednak limit dzienny – możesz kupić tylko dwie sztuki. Z kolei majonez dekoracyjny „Winiary” będzie kosztować zaledwie 9,99 zł zamiast 15,99 zł.

