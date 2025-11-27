Ta aromatyczna przyprawa hamuje apetyt i wspiera serce. Zobacz, jak działa na organizm

Różnego rodzaju przyprawy nie tylko mają wyjątkowy smak, ale także korzystnie działają na cały nasz organizm. Kurkuma, dzięki zawartej w niej kurkuminie, ma na przykład silne właściwości przeciwzapalne. Imbir z kolei może wspomagać trawienie, a cynamon pomaga regulować poziom cukru we krwi. Z kolei czosnek jest znany ze swoich właściwości przeciwwirusowych. Włączenie ich do codziennej diety pomoże ci w łatwy sposób zadbać o twoje zdrowie.

Zmniejsza apetyt oraz zapobiega zakrzepicy

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden produkt. Mowa o gałce muszkatołowej. Ta charakterystyczna przyprawa ma również właściwości delikatnie hamujące apetyt. Poprawa trawienia i regulacja pracy przewodu pokarmowego, za co gałka jest ceniona, może stabilizować uczucie głodu i sytości. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to „magiczny sposób” na odchudzanie.

Gałka muszkatołowa, dzięki zawartości związków fenolowych oraz lignanów, może hamować agregację (zlepianie się) płytek krwi. Związki czynne zawarte w tej przyprawie wspierają też rozszerzanie się naczyń krwionośnych, co poprawia przepływ krwi i zmniejsza jej lepkość.

Jakie jeszcze właściwości ma gałka muszkatołowa?

Ta przyprawa jest także wsparciem dla układu trawiennego. Pomaga w łagodzeniu wzdęć oraz niestrawności. Wspomaga również produkcję soku żołądkowego, wspierając w ten sposób trawienie. Ma również działanie przeciwzapalne. Zawiera przeciwutleniacze, które chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, co opóźnia procesy starzenia.

Gałka muszkatołowa ma też delikatny wpływ na układ nerwowy. Może mieć lekkie działanie uspokajające. Tradycyjnie uznawana jest również za afrodyzjak.

Do czego dodać tę przyprawę?

Gałka muszkatołowa jest przyprawą o charakterystycznym, lekko słodkawym aromacie. Przy okazji jest on intensywnie korzenny. Z kolei ziemisty charakter nadaje jej cudownej złożoności. Świetnie pasuje do dań mięsnych, takich jak gulasze, pieczenie czy sosy na bazie mięsa. Możesz jednak też doprawić nią różne warzywa. Świetnie sprawdzi się w potrawach z dyni, ziemniaków czy szpinaku. To też niezastąpiony dodatek do sosu beszamelowego czy różnego rodzaju zup.

Musisz jednak pamiętać o tym, by nie spożywać gałki muszkatołowej w nadmiernych ilościach. Może to prowadzić do poważnych objawów zatrucia, takich jak halucynacje, nudności, a nawet tachykardia. Z tego powodu należy jej używać wyłącznie jako aromatycznej przyprawy w ilościach nieprzekraczających 1/4 łyżeczki dziennie.

Czytaj też:

Jedz to częściej! Dietetyk: te trzy przyprawy pomagają usuwać toksyny z ciałaCzytaj też:

Najnowsze badanie: te nasionka hamują rozwój tkanki tłuszczowej. Wystarczy jedna łyżka dziennie