Piję go zamiast kolejnej kawy. Dietetyczka nazywa ten koktajl „bombą żelaza”

Jedną z przyczyn przewlekłego zmęczenia może być niedobór żelaza. Sama przez długi czas zmagałam się z ciągłym brakiem sił na codzienne obowiązki, a moje wyniki badań pozostawiały sporo do życzenia. Zamiast od razu sięgać po suplementy, postanowiłam wspomóc organizm dietą. Znajoma podesłała mi wpis dietetyczki Agnieszki Jałochy ze świetnym patentem na „podbicie” ferrytyny. „Ten koktajl to bomba żelaza, ale też ma działanie przeciwzapalne i wspierające młodość skóry” – wyjaśnia ekspertka w swoim materiale. Muszę przyznać, że odkąd go piję czuję się dużo lepiej.

Sposób dietetyczki na podniesienie poziomu żelaza

Zrobienie napoju zajmuje dosłownie chwilę. Nie wymaga użycia żadnych zaawansowanych sprzętów. Wystarczy wrzucić do blendera parę prostych składników i zmiksować je na gładką masę. Koktajl smakuje najlepiej od razu po przygotowaniu, lekko schłodzony.

Wskazówka: Buraków nie musisz gotować. W każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie znajdziesz warzywa, które zostały poddane obróbce termicznej. Dzięki nim zaoszczędzisz też trochę czasu podczas przyrządzania koktajlu.

Rada: Do przygotowania napoju możesz wykorzystać wodę kokosową, zamiast zwykłej.

Przepis: Koktajl na podniesienie poziomu żelaza Szybki i pyszny napój od dietetyczki, który błyskawicznie dodaje energii. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 320 Składniki 1 pęczek pietruszki

2 gotowane buraki

sok z połówki cytryny

250 ml wody

1 łyżka pestek sezamu

1 łyżka pestek dyni

1 jabłko

1 szklanka owoców jagodowych Sposób przygotowania Szykowanie składnikówGotowane buraki oraz umyte jabłko pokrój na mniejsze kawałki, aby ułatwić późniejszą pracę blendera. Natkę pietruszki opłucz pod bieżącą wodą i posiekaj Łączenie składnikówPrzełóż wszystkie przygotowane produkty oraz pestki do kielicha blendera i zalej je wodą. Zmiksuj całość na gładki, jednolity płyn bez wyczuwalnych grudek.

Działanie koktajlu na podniesienie poziomu żelaza

Niemal wszystkie składniki koktajlu mają w swoim składzie spore ilości żelaza. Natka pietruszki i sok z cytryny dostarczają również witaminy C, która zwiększa przyswajanie tego mikroelementu przez organizm. Z kole owoce jagodowe wykazują działanie przeciwzapalne i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów. „Burak wspiera produkcję czerwonych krwinek […] Jabłko reguluje trawienie, wspomaga wchłanianie składników odżywczych” – dodaje Agnieszka Jałocha.

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