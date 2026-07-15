Pasta jajeczna nie jest już mdła. Te 2 proste dodatki robią cały smak

Klasyczna pasta jajeczna składa się na ogół z jajek ugotowanych na twardo, majonezu, musztardy i kilku przypraw. Wiele osób dodaje do niej również drobno posiekaną cebulkę. Warto wzbogacić ten „zestaw” o dwa dość nieoczywiste składniki, które stosunkowo rzadko goszczą w polskiej kuchni. A szkoda, bo mają wiele do zaoferowania nie tylko jeśli chodzi o smak, ale również wartości odżywcze.

Prosty sposób na urozmaicenie pasty jajecznej

Patentów na wzbogacenie pasty jajecznej jest mnóstwo. Ta przekąska świetnie komponuje się z wieloma różnymi produktami. Ja najczęściej dodaje do niej suszone pomidory i chrzan. Dzięki nim smarowidło zyskuje na wyrazistości i staje się bardziej „charakterne” w smaku. Ale to niejedyna zaleta, jaką niesie za sobą modyfikacja klasycznej receptury. Oba produkty mają bowiem wiele cennych wartości odżywczych.

Suszone pomidory są skoncentrowanym źródłem cennych związków i mikroelementów. Przewyższają pod tym względem świeże owoce. Dostarczają sporo potasu, błonnika oraz likopenu, czyli przeciwutleniacza, który odgrywa ważną rolę w ochronie organizmu przed stresem oksydacyjnym i profilaktyce wielu różnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych. Gotowe produkty mogą zawierać dużo soli. Warto zwrócić uwagę na tę kwestię podczas zakupów.

Z kolei chrzan zawiera witaminę C, potas, wapń, foliany oraz niewielkie ilości błonnika. Ma również w składzie glukozynolany, czyli naturalne związki siarkowe. To one odpowiadają za jego ostry zapach i piekący smak. Podczas tarcia korzenia powstają z nich izotiocyjaniany, zaliczane do związków o działaniu przeciwutleniającym.

Pasta jajeczna z suszonymi pomidorami – przydatne wskazówki

Najwięcej czasu zajmuje tu ugotowanie jajek. Często robię to wieczorem. Rano tylko obieram je ze skorupki i ścieram na tarce o drobnych oczkach. Jeśli zależy ci na gładkiej konsystencji, takie rozwiązanie sprawdzi się doskonale. Do połączenia wszystkich składników używam zaledwie jednej łyżki majonezu. Zawsze dokładnie odsączam suszone pomidory z nadmiaru oliwy papierowym ręcznikiem. Dzięki temu masa zachowuje odpowiednią gęstość i nie spływa z pieczywa.

Przepis: Pasta jajeczna z suszonymi pomidorami To świetny dodatek do kanapek. Świetnie smakuje i syci na długo. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 146 w każdej porcji Składniki 4 jajka

5 suszonych pomidorów

1 łyżeczka chrzanu

1 łyżka majonezu

sól, pieprz

szczypiorek Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJajka ugotuj na twardo. Umyj szczypiorek. Pokrój go na mniejsze kawałki. Posiekaj też drobno suszone pomidory. Łączenie składnikówJajka drobno posiekaj lub zetrzyj j na tarce o drobnych oczkach. Połącz je ze szczypiorkiem i pomidorami. Dodaj chrzan i majonez, Całość wymieszaj. Podawanie pastyPastę podawaj na świeżym pieczywie. Możesz ją również wykorzystać jako farsz, na przykład do jajek.

Gotowe smarowidło najlepiej nałożyć na grube pajdy świeżego, chrupiącego chleba na zakwasie. Jeśli jednak unikasz pieczywa, wypróbuj inną opcję. Często wykorzystuję tę masę jako obłędnie pyszny farsz do łódeczek z sałaty albo faszeruję nią roladki z wędliny. Pastę możesz zaserwować również jako szybką przekąskę dla gości na domowej imprezie.

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