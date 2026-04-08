Ten dodatek do chleba wygrywa z masłem. Serce i wzrok naprawdę zyskują

Wybór odpowiedniego dodatku do chleba to dla wielu osób spore wyzwanie. Masło, choć smaczne, dostarcza głównie nasyconych kwasów tłuszczowych, a gotowe pasty kanapkowe ze sklepowych półek często przerażają długą listą konserwantów i zbędnych składników. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie domowego smarowidła. Jeśli nie masz pomysłu, co może się w nim znaleźć, skorzystaj z inspiracji przygotowanej przez dietetyczkę kliniczną Katarzynę Skórską. Ekspertka poleca prostą pastę na bazie suszonych pomidorów. Włączenie jej do diety może przynieść wiele korzyści zwłaszcza seniorom. Sprawdź, dlaczego.

Jaki dodatek do chleba jest najzdrowszy dla seniorów?

Kluczem do zdrowia osób po sześćdziesiątym roku życia jest dostarczanie organizmowi silnych przeciwutleniaczy, które hamują procesy starzenia i chronią serce. Pod tym względem pasta z suszonych pomidorów nie ma sobie równych. Wszystko za sprawą zawartego w niej likopenu. To potężny antyoksydant, który wykazuje niezwykle silne działanie ochronne na naczynia krwionośne. Pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) oraz regulować ciśnienie tętnicze, co jest priorytetem w profilaktyce chorób układu krążenia u seniorów. Co ważne, likopen znacznie lepiej wchłania się w obecności tłuszczów. Dlatego połączenie pomidorów z wysokiej jakości olejem i pestkami dyni lub słonecznika to dietetyczny strzał w dziesiątkę. Regularne spożywanie takiej pasty wspiera również wzrok, zmniejszając ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), które często dotyka osoby starsze.

Poza tym taka pasta z suszonych pomidorów idealnie sprawdzi się w diecie osób z insulinoopornością. Ma niski indeks glikemiczny, a dzięki bazie z suszonych pomidorów to bomba antyoksydantów, wspomagających zdrowie serca – podkreśla Katarzyna Skórska w jednym z plików opublikowanych na swoim blogu.

Jak zrobić pastę z suszonych pomidorów?

Przygotowanie tego dodatku do pieczywa jest banalnie proste i nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych. Wystarczy kilka składników i blender. Najpierw podpraż pestki dyni lub słonecznika na suchej patelni, aż lekko się zrumienią i zaczną pachnieć. Następnie zmiksuj je na drobny proszek. Dodaj suszone pomidory i olej ze słoiczka. Całość zblenduj na gładką, kremową pastę. Jeśli chcesz ją urozmaicić, możesz wzbogacić przywołany „zestaw” produktów o ząbek czosnku, świeże zioła albo odrobinę soku z cytryny. Dobrze sprawdzi się też jogurt naturalny, szczypta chili lub wędzonej papryki.

Przepis: Pasta z suszonych pomidorów Prosty i zdrowy dodatek do chleba o wysokiej zawartości antyoksydantów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 9 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 42 w każdej porcji Składniki 45 g pestek dyni lub słonecznika

75 g suszonych pomidorów

2–3 łyżki oleju ze słoiczka Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPodpraż pestki na suchej patelni, aż lekko się zarumienią. Mieszaj, żeby się nie przypaliły. Przełóż pestki do blendera i zmiksuj na drobny proszek. Łączenie składnikówDodaj suszone pomidory i olej. Zblenduj wszystko na gładką pastę.

Czytaj też:

Czerstwy chleb nie do kosza. Robię z niego coś lepszego niż tosty i znika w minutęCzytaj też:

Te ziemniaki nie tuczą. Prosty trik sprawia, że pomagają schudnąć