Olej rydzowy z lnianki. Jakie ma właściwości i na co pomaga?

Olej rydzowy to mało znany produkt, który ma cenne właściwości prozdrowotne. Warto dowiedzieć się o nim więcej i wprowadzić go do swojej diety, by wspomóc funkcjonowanie układu odpornościowego. Kto może stosować olej rydzowy i gdzie go kupić?

Co to jest olej rydzowy?

Olej rydzowy lniany to olej pozyskiwany z nasion lnicznika siewnego. Jest to olej bardzo bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy Omega, głównie Omega-3 oraz Omega-6. Zawiera szereg witamin i składników odżywczych, dzięki czemu może wspomagać funkcjonowanie organizmu.

Wartości oleju rydzowego

Olej rydzowy zawiera:

kwasy Omega-3

kwasy Omega-6

kwas linolowy

kwas alfa-linolenowy

witaminę A



witaminy z grupy B

witaminę E

lecytynę

Właściwości prozdrowotne oleju rydzowego

Olej rydzowy doskonale wspomaga pracę serca i zapobiega rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych. Dzięki zawartości kwasów Omega i kwasu linolowego wzmacnia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Olej mogą stosować osoby cierpiące na wysoki cholesterol, a także na nadciśnienie tętnicze krwi.

Oprócz tego olej rydzowy jest bogaty w witaminy A i E, stanowi zatem cenne źródło antyoksydantów, usprawniających wydalanie z organizmu wolnych rodników. Może zapobiegać starzeniu organizmu i stanowić profilaktykę przed rozwojem chorób nowotworowych czy cukrzycy.

Olej rydzowy wspiera także pracę układu nerwowego. Witaminy z grupy B oraz lecytyna sprzyjają utrzymywaniu prawidłowej koncentracji, poprawiają pamięć i wspierają regenerację i prawidłowy sen.

Stosowanie oleju rydzowego może również przyczynić się do wzmocnienia odporności organizmu. Wysoka zawartość składników odżywczych i mineralnych przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

