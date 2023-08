Jak bezpiecznie zbierać grzyby? GIS przypomina najważniejsze zasady

Zbieranie grzybów to jedno z ulubionych zajęć Polek i Polaków, a sezon na nie właśnie trwa w najlepsze. Należy jednak pamiętać, że podczas tej aktywności konieczne jest zachowanie bardzo dużej ostrożności – dotyczy to zwłaszcza osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z grzybobraniem. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, by robić to w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Jak bezpiecznie zbierać grzyby?

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował za pośrednictwem Facebooka komunikat o tym, jak należy „zbierać grzyby z głową”. Według instrukcji podanej przez GIS skierowanej do osób, które nie mają doświadczenia w grzybobraniu, należy zbierać:

tylko grzyby rurkowe,

grzyby wyrośnięte i dobrze ukształtowane,

do koszyków lub pojemników przepuszczających powietrze.

GIS przypomina też, że grzyby zawierają dużo substancji chitynowych, co powoduje, że są ciężkostrawne, dlatego nie należy podawać ich:



kobietom w ciąży i karmiącym,

dzieciom,

osobom starszym,

osobom z zaburzeniami przewodu pokarmowego.

O czym jeszcze pamiętać podczas grzybobrania?

Również na portalu samorządowym gov.pl możemy znaleźć pełną instrukcję, w jaki sposób należy zbierać grzyby. Warto się z nią zapoznać, zanim pierwszy raz udamy się w poszukiwaniu tych leśnych skarbów. Jakich zasad trzeba przestrzegać? Oto one:



Zbieraj tylko te grzyby, co do których nie masz wątpliwości, że są jadalne (korzystaj z atlasu grzybów).

Zbieraj jedynie wyrośnięte grzyby – młode owocniki, które nie mają jeszcze wykształconych cech danego gatunku, są częstą przyczyną pomyłek, które mogą okazać się tragiczne w skutkach.

Wybieraj tylko grzyby rurkowe – w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących, więc ryzyko zatrucia jest mniejsze niż w przypadku grzybów blaszkowych. Sprawdź, jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych.

Nie kieruj się błędnymi metodami rozpoznawania gatunków trujących, takimi jak: zabarwienie cebuli na ciemno podczas gotowania z grzybami, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak (istnieją gatunki śmiertelnie trujące posiadające przyjemny, słodkawy smak np. Amanita phalloides, Amanita verna).

Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w: rowach, w okolicach skupisk odpadów, na skraju lasów.

Nie zbieraj, ale też nie niszcz grzybów trujących – wiele z tych gatunków jest pod ochroną, ponieważ stanowi część ekosystemu.

Jeżeli masz wątpliwości – nie ryzykuj! Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz skorzystać z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Jakie są najważniejsze zasady spożywania grzybów?

Należy pamiętać o tym, by nie spożywać grzybów w zbyt dużych ilościach, ponieważ są ciężkostrawne. Wynika to również z uwagi na stopień skażenia owocników metalami ciężkimi, które mogą kumulować się w naszych organizmach. Bardzo ważne jest też, żeby nie spożywać grzybów na surowo, ponieważ może skutkować to dolegliwościami ze strony układu trawiennego lub zatruciem – grzyby trzeba wcześniej odpowiednio przygotować. Trzeba również mieć świadomość tego, że niektóre rodzaje grzybów mogą powodować zatrucia w połączeniu z alkoholem (np. borowik ponury, czernidlak pospolity). Sprawdźcie też, jak przyrządzić grzyby, żeby nie były ciężkostrawne.

Szalenie istotne jest również obserwowanie swojego organizmu po spożyciu grzybów – jeśli pojawią się niepokojące objawy, wywołajcie wymioty, a następnie koniecznie i niezwłocznie zgłoście się do lekarza. Do takich symptomów należą:



nudności,

bóle brzucha,

biegunka,

skurcze mięśni,

podwyższona temperatura.

Czytaj też:

Bardzo drogie grzybobranie. Za błąd można zapłacić wysoki mandatCzytaj też:

Jak suszyć grzyby w piekarniku, żeby przechować je na zimę? Sprawdzone rady